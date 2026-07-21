"เสธ.ปูด้วง" เผยกองทัพไทย-จีนประสานงานกันต่อเนื่อง ขออย่าห่วงอาวุธส่งให้กัมพูชา ไทยรู้หมดอยู่ตรงไหน

เสธ.ทบ.เผยไทยเกาะติดยุทโธปกรณ์จีนส่งให้กัมพูชาอย่างใกล้ชิด ย้ำไทย-จีน และกองทัพทั้งสองฝ่ายประสานงานกันต่อเนื่อง ขอให้สบายใจได้หลังนายกฯ หารือ”สี จิ้นผิง“
พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประเทศกัมพูชาเอามาประโคมข่าวกรณีที่ประเทศจีนส่งรถถังให้กับทางกัมพูชา โดยประเทศไทยต้องมีความกังวลหรือไม่ ว่า ไม่ต้องกังวล เราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นข้อตกลงก่อนหน้าจะเกิดปฏิบัติการทางการทหารระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งทางประเทศจีนแจ้งมาเช่นนี้ เราทราบว่ายุทโธปกรณ์เหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหน โดยมีการติดตามข้อมูล และขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันติดตาม เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าอยู่ตรงไหนและเขามีความประสงค์ที่จะนำไปทำเช่นไรนั้น เราก็มีความระมัดระวังอยู่ย้ำว่ามีแผนรองรับในเรื่องดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้มีการพูดคุยกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นหรือไม่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า แน่นอน และตามจริงแล้วไทยและจีน รวมถึงกองทัพบกไทย และจีนมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาและมีการสอบถามและในเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลาเช่นกัน รวมถึงในเรื่องของยุทโธปกรณ์ด้วยเช่นกันซึ่งทางประเทศจีนก็มีการดำเนินการอยู่ ย้ำว่าถึงแม้จะไม่มีภาพข่าวที่ออกมาแต่มีการหารือและพูดคุยอยู่ตลอดเวลา สบายใจได้