เครือข่ายภาคปชช.ด้านการป้องกัน-ปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกิจกรรม สมัชชาภาคีอาสาวาระมหานครกรุงเทพ ครั้งที่ 1

กรุงเทพมหานคร : กองนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม และจัดนิทรรศการ สมัชชาภาคีอาสาวาระมหานครกรุงเทพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.00 – 16.30 น.โดยมี คุณสมส่วน บุรณพงศ์ ประธานเครือข่ายฯ, คุณชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ ประธานส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร/ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายฯ และ นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและมาตรการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน
ภายในงานมีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569
พร้อมกันนี้ยังมี พิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณสมส่วน บุรณพงศ์ ประธานเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณของสภาองค์กรชุมชน และลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้งและขับเคลื่อน “ภาคีอาสาวาระมหานครกรุงเทพ” เพื่อยกระดับชีวิตพลเมือง และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนร่วมกัน ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร