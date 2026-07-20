เนติวิทย์ เคลื่อนไหว! โพสต์ข้อความสั้น หลัง ทบ. เผยปลดเป็นทหารกองหนุนชั้น 2

'เนติวิทย์' เคลื่อนไหวหลังศาลพิพากษาคดีเลี่ยงเกณฑ์ทหาร โพสต์สั้น "ได้เป็นทหารแล้ว" หลัง ทบ. เผยปลดเป็นกองหนุนชั้น 2
จากกรณีที่ศาลแขวงสมุทรปราการมีคำพิพากษาว่า นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล มีความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเข้ารับราชการทหาร ลงโทษจำคุก 6 เดือน แต่เนื่องจากไม่เคยต้องโทษมาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี
ต่อมา พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยภายหลังคำพิพากษาว่า ได้สอบถามข้อมูลจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนแล้ว พบว่า นายเนติวิทย์มีอายุครบ 30 ปีในช่วงการตรวจเลือกทหารประจำปีนี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ถือว่าพ้นช่วงอายุที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก และจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 2
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคดีความยังคงเป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งได้มีคำสั่งลงโทษจำคุก 6 เดือน และให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา 1 ปี
ล่าสุดวันนี้ (20 ก.ค.) นายเนติวิทย์ได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย โดยโพสต์ข้อความสั้น ๆ ระบุว่า "ได้เป็นทหารแล้ว" ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการติดตามจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก