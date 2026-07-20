ศาลสั่งจำคุกเนติวิทย์ 6 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 1 ปี คดีขัดขืนไม่เกณฑ์ทหาร ด้านกองทัพบกชี้ ปัจจุบันอายุครบ 30 ปี ถือว่าพ้นวัยตรวจเลือกแล้ว และถูกปลดเป็นทหารกองหนุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2569 พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวภายหลัง ศาลพิพากษา จำคุก 6 เดือน นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรมการเมือง แสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมกับการบังคับเกณฑ์ทหาร แต่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอการลงโทษ 1 ปี
กรณีนี้จากการสอบถามจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบว่าจำเลย มีอายุครบ 30 ปี ในช่วงการตรวจเลือกทหารปีนี้ ซึ่งตาม พ.ร.บ. จะถือว่าพ้นช่วงอายุที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหาร และจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 2 ทั้งนี้ ด้านคดีความ ยังคงเป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษาไว้แล้ว