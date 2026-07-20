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รองโฆษก ทบ. เผย "เนติวิทย์" ไม่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหาร​แล้ว หลังอายุครบ 30 ปี ถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาลสั่งจำคุกเนติวิทย์ 6 เดือน แต่ให้รอลงอาญา 1 ปี คดีขัดขืนไม่เกณฑ์ทหาร ด้านกองทัพบกชี้ ปัจจุบันอายุครบ 30 ปี ถือว่าพ้นวัยตรวจเลือกแล้ว และถูกปลดเป็นทหารกองหนุนโดยอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2569 พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวภายหลัง ศาลพิพากษา จำคุก 6 เดือน นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรมการเมือง แสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมกับการบังคับเกณฑ์ทหาร แต่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอการลงโทษ 1 ปี

กรณีนี้จากการสอบถามจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบว่าจำเลย มีอายุครบ 30 ปี​ ​ ในช่วงการตรวจเลือกทหารปีนี้ ซึ่งตาม พ.ร.บ. ​จะถือว่าพ้นช่วงอายุที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหาร​ ​และจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 2 ทั้งนี้ ด้านคดี​​ความ ยังคงเป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษาไว้แล้ว