ศาลสั่งจำคุก “เนติวิทย์” 6 เดือน รอลงอาญา 1 ปี หนีเกณฑ์ทหาร ชี้ความเชื่อทางศาสนา-มโนธรรมสำนึก ไม่ใช่ข้อยกเว้นให้ทำผิด

ศาลแขวงสมุทรปราการพิพากษา จำคุก "เนติวิทย์" 6 เดือนฐานหลีกเลี่ยงเกณฑ์ทหาร แต่ให้รอลงอาญา 1 ปี เหตุจำเลยไม่เคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อน ชี้ข้ออ้างความเชื่อทางศาสนาและมโนธรรม ไม่เป็นข้อยกเว้นให้ทำผิดกฎหมาย
วันนี้(20 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน" โพสต์ข้อความว่า วันที่ 20 ก.ค. 2569 เวลา 09.30 น. ศาลแขวงสมุทรปราการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีของของเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล ฐานอารยะขัดขืนไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่งทางมโนธรรม
ก่อนหน้านี้ นายเนติวิทย์ยื่นได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลแขวงสมุทรปราการ ส่งคำร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 27 และ มาตรา 45 นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลแขวงสมุทรปราการจึงได้ส่งคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ และได้เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 3 พ.ย. 2568 และ 19 ม.ค. 2569 เนื่องจากยังรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ต่อมาวันที่ 23 มี.ค.2569 ศาลได้นัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงไม่มีคำวินิจฉัยออกมา ศาลแขวงสมุทรปราการจึงให้ยกเลิกนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 11 พ.ค. 2569 พร้อมทั้งกำหนดนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 20 ก.ค. 2569 และเลื่อนไปฟังคำพิพากษาในวันที่ 28 ก.ย. 2569
อย่างไรกก็ตาม ทนายความของจำเลยได้มีการส่งคำร้องขอเปลี่ยนนัดเพื่อให้ศาลมาอ่านคำพิพากษาในวันนี้(20 ก.ค.) เลย ตามความประสงค์ของจำเลย โดยในวันนี้โจทก์ไม่ขัดข้อง ศาลจึงอ่านคำพิพากษา
ซึ่งศาลฯ ได้พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเข้าคัดเลือกการรับราชการทหารตามที่โจทก์นำสืบ ที่จำเลยอ้างว่า พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ ขัดต่อธรรมนูญศาล ก็มีคำวินิจฉัยแล้วว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่จำเลยอ้างว่าไม่เข้ารับราชการทหารด้วยเหตุแห่งความเชื่อทางศาสนาและมโนธรรมสำนึก ไม่ได้เป็นข้อยกเว้นในการกระทำความผิด ข้อโต้แย้งของจำเลยฟังไม่ขึ้น
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารฯ มาตรา 27 และ มาตรา 45 ให้จำคุก 6 เดือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษ 1 ปี