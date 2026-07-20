ลูกค้าผวา! สั่งของเจอใบปลิวขู่ดำเนินคดี ถ้ารีวิว 1-3 ดาว ‘ซ้อเปา’ เบรกหัวทิ่ม ชี้ผู้บริโภคมีสิทธิ์วิจารณ์ตามจริง

ทัวร์ลงสนั่นเมื่อมีลูกค้าเปิดพัสดุมาเจอ "ใบปลิวข่มขู่" จากทางร้าน ระบุชัดเจนว่าหากให้คะแนน 1-3 ดาว จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย พร้อมแกมบังคับให้กด 5 ดาวเท่านั้น ร้อนถึงเพจดัง 'ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ' ต้องออกโรงกางข้อกฎหมายฟาดกลับเน้นๆ ว่า "ผู้บริโภคมีสิทธิ์วิจารณ์ตามจริง"
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. เพจ "ซ้อเปา" ได้ออกมาโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่งที่แนบใบปลิวขู่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกค้าหากให้คะแนนรีวิว 1-3 ดาว พร้อมบีบบังคับให้รีวิวระดับ 5 ดาวเท่านั้น
โดยทางเพจได้ออกมาเตือนสติพร้อมให้ความรู้ทางกฎหมายว่า ผู้บริโภคมีสิทธิ์รีวิวและวิพากษ์วิจารณ์สินค้าตามข้อเท็จจริงและประสบการณ์การใช้งานอย่างสุจริต หากสินค้าไม่ได้คุณภาพหรือสร้างความเสียหาย ลูกค้าย่อมมีสิทธิ์ให้คะแนนตามตรงและร้านค้าไม่สามารถฟ้องร้องให้ชนะคดีได้ ในขณะที่ร้านค้าจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเอาผิดได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีเจตนาให้ข้อมูลเท็จเพื่อใส่ร้ายป้ายสีเท่านั้น