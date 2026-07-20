ถกสนั่นโซเชียล! ลูกค้างงหนัก เช็กอินไม่ถึง 24 ชม. ถูกพนักงานรีสอร์ตเคาะห้องเตือน 3 รอบ สั่งปิดแอร์กลัวพัง

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่มียอดผู้เข้าชมทะลุ 2 ล้านครั้ง หลังผู้ใช้ TikTok โพสต์คลิปโต้เถียงเดือดกับพนักงานรีสอร์ตแห่งหนึ่ง สาเหตุมาจากลูกค้าถูกเคาะห้องสั่งให้ปิดแอร์และออกไปข้างนอกถึง 3 ครั้ง โดยทางรีสอร์ตอ้างว่าเกรงแอร์จะชำรุดหากเปิดต่อเนื่อง สุดท้ายเสนอให้ลูกค้ารับเงินคืนและเช็กเอาต์ออกทันที
เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ผู้ใช้ TikTok "ᴛʜᴀɴᴀᴛʜᴏɴ" ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสุดงงซึ่งมียอดผู้เข้าชมแล้วกว้า 2 ล้านครั้ง โดยเหตุการณ์ภายในคลิปเผยให้เห็นการโต้เถียงกันระหว่างลูกค้าผู้หญิงที่มาพักในรีสอร์ต กับพนักงานโดยมีประเด็นหลักเรื่อง การเปิด-ปิดแอร์ ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากลูกค้าผู้หญิงไม่พอใจที่ทางรีสอร์ตมาเคาะห้องเพื่อบอกให้เธอ "ปิดแอร์แล้วออกไปข้างนอก" เพราะกลัวแอร์จะพัง ซึ่งเธอระบุว่าเธอเช็กอินเข้าพัก 2 ห้อง 2 คืน และนี่คือการมาเคาะเตือนเป็นครั้งที่ 3 แล้วตั้งแต่ช่วงบ่าย
ลูกค้าชี้แจงว่าเธอมาเช่าพักค้างคืน และเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนตอน 20.00 น. ซึ่งยังอยู่ไม่ถึง 24 ชั่วโมงด้วยซ้ำ และการที่เธออยู่แต่ในห้องก็เพราะเธอต้องการพักผ่อน เธอไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถูกจำกัดการใช้แอร์ ในเมื่อเธอจ่ายเงินค่าที่พักไปแล้ว และไม่เคยเจอรีสอร์ตหรือโรงแรมไหนที่มีกฎแบบนี้
ทางลูกจ้างพยายามอธิบายว่าแอร์อาจจะพังได้หากเปิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน และบอกว่าทางรีสอร์ตไม่ได้อนุญาตให้เปิดแอร์ 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งบอกว่าทางรีสอร์ตก็ไม่ค่อยอยากจะรับลูกค้าที่อยู่แต่ในห้องตลอดเวลาเช่นกัน เมื่อตกลงกันไม่ได้ ป้าจึงยื่นข้อเสนอว่าหากลูกค้าไม่พอใจก็สามารถเช็คเอาท์ออกไปได้เลยในวันนี้ โดยป้าจะคืนเงินค่าพักของคืนที่เหลือให้ แต่ขอใบเสร็จคืนด้วย ซึ่งลูกค้าก็ตกลงที่จะรับข้อเสนอนี้และจะโทร.เรียกแฟนให้มาเก็บของเช็คเอาท์ออกไป
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของทางรีสอร์ต พร้อมกับการพูดคุยและสอบถามหาวาร์ปรีสอร์ตแห่งนี้เป็นจำนวนมาก