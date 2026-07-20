แฟนข่าวแห่ส่งกำลังใจ "ปอเปี๊ยะ กาลเวลา" โพสต์ปริศนาคล้ายอำลา สามีเผยภูมิใจยอมสละตัวเองเพื่อให้ลูกทีมได้ไปต่อ

แฟนข่าวส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม หลังผู้ประกาศข่าวชื่อดัง "ปอเปี๊ยะ กาลเวลา" โพสต์ข้อความปริศนาคล้ายอำลาหน้าจอ ล่าสุดความจริงกระจ่างเมื่อสามีออกมาชี้แจงเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งใหญ่ ว่าภรรยายอมวางภาระและถอดบัตรพนักงานที่รักมากที่สุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นตัวแทนรับจบและรักษาโอกาสให้ทีมงานคนอื่นๆ ได้เดินหน้าต่อ สะท้อนภาวะผู้นำที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งเส้นทางอาชีพของตนเอง
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เฟซบุ๊กส่วนตัว " "ปอเปี๊ยะ กาลเวลา เสาเรือน" ผู้ประกาศข่าวสาวช่องเวิร์คพอยท์ 23 พิธีกรรายการห้องข่าวบันเทิง ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาระบุว่า “นี่คือสิ่งสุดท้ายแล้วที่พี่จะทำให้ได้ … รักพวกหนูนะ..”
นอกจากนี้ "ชิน ธนภัทร ติรางกูล" ผู้ประกาศข่าวหนุ่มและสามีปอเปี๊ยะ ได้ออกโพสต์ข้อความร่ายยาวถึงเบื้องหลังการทำงานของปอเปี๊ยะ เล่าว่าพบบัตรพนักงานของภรรยาวางทิ้งไว้ในรถ ถือเป็นเรื่องผิดปกติมาก เพราะบัตรใบนี้คล้องคอมาตลอด 9 ปี โดยเล่าว่า "เธอลืมบัตรไว้ในรถ เหลือบไปเห็นพอดี
นี่ไม่ใช่วิสัยของผู้หญิงคนนี้เลย เพราะบัตรใบนี้คล้องคอเธอมาตลอด 9 ปี ไม่เคยถอดออก พาขึ้นเขาลงห้วยไปกับเธอมาหมดทุกตารางนิ้ว ทำสุดแรง สู้เต็มที่ ไม่เคยมีอิดออด คงเพราะว่าเธออยู่มาตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มต้นแรกๆ มันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิต เธอรักมันมาก และรักที่แห่งนี้เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการถึง ยอมแลกและเสียหลายสิ่งโดยไม่จำเป็นก็แยะ ยอมเอาตัวเองรับจบมาหลายเรื่องโดยไม่เคยไปอธิบายให้ใครรู้ก็เยอะ เพียงเพราะคำว่า “ให้หมดใจ” ล้วนๆ
แม้กระทั่งวันนี้ก็ยังสละตัวเองเพื่อให้หลายชีวิตได้ไปต่อ นั่นแปลว่า ถึงเวลาที่บัตรใบนี้หมดหน้าที่ลงแล้ว ได้วางภาระที่แบกไว้เต็มบ่า ทิ้งไว้เพียงเรื่องเล่าผ่านรอยร้าวของกรอบบัตร ดีใจที่เห็นเธอได้พักนะ และภูมิใจที่ได้เห็นภาวะผู้นำในมิชชันสุดท้ายที่จะมีให้กับเด็กๆ ในทีม
ได้พักซะบ้าง ลองไปใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปสักแป๊บก็ยังดี เหนื่อยมามากแล้ว จากนี้คงจะได้ทำอะไรตามใจปรารถนา ทำในสิ่งที่อยากจะเป็น และสร้างเส้นทางของเราในก้าวใหม่ วันนี้เป็นวันที่ผมภูมิใจกับความกล้าหาญของภรรยาผมที่สุด"