'ปริญญา' โพสต์ชวนคิด เทียบไอติมเจลาโต้ ยุโรป กับไอติม 'อิเกีย' 8 บาท ย้ำ "ของดีไม่จำเป็นต้องแพง"

“ปริญญา” อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าประสบการณ์กินเจลาโต้ในเยอรมนีและอิตาลี ก่อนเผยว่าเมื่ออยู่เมืองไทยกลับชื่นชอบ “ไอติมอิเกีย” ราคาเพียง 8 บาท พร้อมฝากข้อคิดชวนฉุกคิดว่า “ของดีไม่จำเป็นต้องราคาแพง และของราคาแพงก็ไม่ใช่ของดีเสมอไป” พร้อมเตือนอย่าสร้างค่านิยมว่าการใช้ของแพงคือเครื่องวัดคุณค่าของคนหรือสิ่งของ
วันนี้ (20 ก.ค.) กลายเป็นโพสต์ที่ได้รับความสนใจและชวนให้สังคมได้ฉุกคิด เมื่อ นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Prinya Thaewanarumitkul" เผยประสบการณ์การกินไอศกรีมทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย พร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเตือนใจเรื่องค่านิยมการใช้ของแพง
โดยอาจารย์ปริญญาได้ระบุว่า สมัยที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ตนเองชื่นชอบฤดูร้อนเป็นพิเศษเพราะจะได้ทานไอศกรีมเจลาโต้รสชาติอร่อย ซึ่งหาซื้อง่ายและมีราคาเพียงลูกละ 1 ถึง 1.5 ยูโร (หรือประมาณ 40-60 บาท) แถมยังได้โคนวาฟเฟิล ทำให้คนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้เมื่อมีโอกาสไปเยือนประเทศอิตาลีซึ่งเป็นต้นตำรับ ก็พบว่าบนถนนแทบทุกสายมีแต่ร้านขายเจลาโต้ที่รสชาติดีเยี่ยมและราคาไม่แพงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับมาอยู่ประเทศไทย อาจารย์ปริญญาเปิดเผยว่า ตนเองกลับชื่นชอบการรับประทาน "ไอติมอิเกีย" เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีราคาเพียง 8 บาทเท่านั้น ซึ่งนอกจากราคาจะย่อมเยาแล้ว สิ่งสำคัญคือรสชาติยังอร่อยถูกปากอีกด้วย แม้จะเข้าใจดีว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของทางอิเกียก็ตาม
ทิ้งท้ายข้อคิด "ของดีไม่จำเป็นต้องราคาแพง"
ในช่วงท้ายของโพสต์ อาจารย์ปริญญาได้สรุปแง่คิดที่ต้องการสื่อสารไปยังสังคมไว้อย่างน่าสนใจว่า "ที่เขียนมาทั้งหมดคืออยากจะพูดว่า ของดีไม่จำเป็นต้องราคาแพง และของราคาแพงไม่ใช่ของดีเสมอไป ใช้ของดีเป็นเรื่องดี แต่ย่าไปสร้างค่านิยมว่าต้องใช้ของแพงครับ"
การออกมาโพสต์ในครั้งนี้ถือเป็นการสะท้อนมุมมองง่าย ๆ ผ่านไอศกรีมใกล้ตัว เพื่อเตือนสติผู้คนในยุคปัจจุบันให้หันมามองคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งของ มากกว่าการติดดักกับค่านิยมวัตถุนิยมที่ต้องเลือกใช้แต่ของที่มีราคาสูงเสมอไป