ทัวร์ลง! รองเลขาฯ สพฐ.ชมครูควักเงินรีโนเวทบ้านพัก เจอชาวเน็ตแซะ “งบไม่มี แต่มาถ่ายรูป” (ชมคลิป)

คลิปผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพักครูคู่รักโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่ทุ่มเงินส่วนตัวรีโนเวทบ้านพักราชการจนสวยงามน่าอยู่ กลับจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกออนไลน์ เมื่อชาวเน็ตตั้งคำถามถึงบทบาทของภาครัฐที่ไม่เคยสนับสนุนงบประมาณ แต่กลับลงพื้นที่ถ่ายภาพชื่นชมหลังครูลงทุนซ่อมแซมเอง พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาบ้านพักครูที่ทรุดโทรมทั่วประเทศ แทนการสร้างภาพลักษณ์เพียงชั่วคราว
วันนี้ (19 ก.ค.) ทัวร์ลงยับเยินบนโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่มีกระแสแชร์ภาพและคลิปวิดีโอผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชื่นชมบ้านพักครูของครูคู่รักโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ที่ทุ่มเงินส่วนตัวรีโนเวทปรับปรุงบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมจนสวยงามน่าอยู่ แต่กลับเจอกระแสตีกลับจากชาวเน็ตอย่างรุนแรง โดยจวกยับว่าภาครัฐไม่เคยสนับสนุนงบประมาณสักบาท แต่กลับมาชุบมือเปิบถ่ายรูปเอาหน้ากับความเสียสละของข้าราชการชั้นผู้น้อย
ชนวนเหตุของดราม่าครั้งนี้ เริ่มต้นจากการที่ ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าถึงประสบการณ์การลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระบุว่าตนได้เห็นคลิป TikTok ของคุณครูคู่รักสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คือ ว่าที่ร้อยตรี ปวิดา จันทะขาล และ นายพชรพล พลธี ที่ได้ร่วมมือกันรีโนเวทบ้านพักครูที่ชำรุดทรุดโทรมด้วยเงินส่วนตัวจนกลายเป็นบ้านที่สะอาด สวยงาม และอบอุ่น
ดร.พิเชฐร์ ระบุในโพสต์ชื่นชมครูทั้งสองคนอย่างใจจริงว่า ตะลึง ตื่นตา ตื่นใจในสิ่งที่ทั้ง 2 คนช่วยกันสร้างสรรค์ด้วยเงินส่วนตัว สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความรักในสถานที่ทำงานที่สะท้อนผ่านทุกมุมของบ้านพักครูหลังนี้ พร้อมทั้งทิ้งท้ายให้กำลังใจครูผู้เสียสละทั่วประเทศ และมองว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากความใส่ใจในเรื่องเล็ก ๆ เสมอ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวและคลิปบรรยากาศการเข้าเยี่ยมชมถูกเผยแพร่ออกไป แทนที่จะได้รับเสียงชื่นชมจากสังคม กระแสตีกลับกลายเป็นความไม่พอใจอย่างรุนแรงจากชาวเน็ตอย่างล้นหลาม โดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ความบกพร่องในการจัดสรรสวัสดิการของภาครัฐ มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดว่า "เขินนะ ไม่ได้ช่วยอะไรเค้า แต่มาถ่ายรูปเอาหน้า" รวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าบ้านพักครูเป็นทรัพย์สินของราชการ กระทรวงฯ ควรจะมีงบประมาณในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้างใหม่ให้พร้อมอยู่ ไม่ใช่ปล่อยให้ครูต้องออกเงินเองเพราะไม่มีที่ซุกหัวนอน แล้วผู้บริหารค่อยมาดูตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังแสดงความเห็นแซะพฤติกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น "ห่วงใยใส่ใจอะไร ก็ใช้เงินตัวเองรีโนเวททั้งนั้น มาถ่ายรูปเอาหน้าเฉยๆ", "ปลอมมาก" และบางส่วนระบุประชดประชันว่า "เก็บค่าเข้าครับครู" พร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารลองเดินทางไปตรวจดูบ้านพักครูหลังอื่น ๆ ที่มีสภาพพังและเก่าโทรมบ้าง ไม่ใช่เลือกไปเฉพาะหลังที่ครูตกแต่งจนสวยงามแล้ว พร้อมจี้ให้ภาครัฐหาแนวทางสนับสนุนงบประมาณมาทำบ้านพักที่ดีให้ครูทุกคน แทนที่จะปล่อยให้เป็นภาระและความลำบากของข้าราชการชั้นผู้น้อยเช่นนี้
โดยกระแสดราม่าในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอัดอั้นตันใจของคนในวิชาชีพครูและประชาชนทั่วประเทศ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างและสวัสดิการบ้านพักครูที่ทรุดโทรมมานานหลายสิบปี ซึ่งสังคมต่างเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนจากการเดินสายตบไหล่ให้กำลังใจสร้างภาพลักษณ์ มาเป็นการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงและดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังในอนาคต
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