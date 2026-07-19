อัญชะลียอมรับมีดีล "ช่อง 9-NBT" จริงแต่ไม่ไปต่อ ย้ำยังอยู่แนวหน้าไม่ไปไหน

ผู้อำนวยการข่าวแนวหน้าออนไลน์ อัญชะลี ไพรีรัก ยอมรับเมื่อ 4 เดือนก่อนผู้บริหารท็อปนิวส์เคยใส่ชื่อตนเสนอผลิตข่าวค่ำให้ช่อง 9 แต่ อสมท ขอสกรีนเนื้อหาเอง เมื่อรับไม่ได้จึงล้มดีลไป ส่วนช่อง NBT ทวงความเป็นธรรมให้ "ก๊อง ปรเมษฐ์" หลังรายการหลุดผังไม่เป็นธรรม แต่เจ้าตัวขอร้องให้หยุดเพราะสงสาร อีกทั้งไม่ได้กระตือรือร้นจัดฟรีทีวีแล้ว วอนยุติข่าวดังกล่าว ย้ำยังอยู่ที่แนวหน้า รู้สึกไม่ตายไมค์
วันนี้ (19 ก.ค. 2569) น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ผู้อำนวยการข่าวแนวหน้าออนไลน์ กล่าวในช่องยูทูบแนวหน้าออนไลน์ถึงกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก "เนชั่นสุดสัปดาห์ NationWeekend" ระบุว่าจะไปทำรายการร่วมกับท็อปนิวส์ให้กับสื่อของรัฐอย่างสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ว่า เมื่อประมาณ 4 เดือนที่แล้ว นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จํากัด เจ้าของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท็อปนิวส์ เคยได้รับการทาบทามจากฝั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จริง เพื่อจะไปผลิตรายการข่าววันจันทร์-ศุกร์ โดยได้วางตัวพิธีกร เช่น น.ส.อุบลรัตน์ เถาว์น้อย และ น.ส.นิธิตรา เชาว์พยัคฆ์ จัดรายการตั้งแต่ 17.30-18.00 น.
หลังจากนั้นเวลา 18.00 น.เป็นต้นไปจะเป็นตนกับนายสันติสุข มะโรงศรี ต่อด้วย นายกนก รัตน์วงศ์สกุล และนายธีระ ธัญญะไพบูลย์ เป็นแผนธุรกิจของนายฉัตรชัย ไม่ได้เกี่ยวกับตน นายฉัตรชัยแค่มาบอกกับตนว่าขอใช้ชื่อตน ถ้ารายการผ่านการอนุมัติก็มาช่วยทำ ซึ่งตนเห็นว่าเลยเวลาทำงานของตนไปแล้ว เลยตอบรับ ปรากฏว่าทาง อสมท เห็นว่าเคยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง มีคดีความ และเห็นว่ารูปแบบการทำข่าวไปในทางที่ตนเองนิยมชมชอบ จึงเสนอว่า อสมท จะทำเนื้อหาข่าวให้ นายฉัตรชัยเห็นว่าหากทำเช่นนั้น รายการก็จะไม่มีความน่าสนใจ จึงตัดสินใจไม่ทำรายการดังกล่าว
ส่วนสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ตนเห็นว่าก่อนหน้านี้รายการคุยถึงแก่น ของนายปรเมษฐ์ ภู่โต หรือก๊อง ถูกถอดออกจากผังรายการช่อง NBT อย่างไม่เป็นธรรม จึงได้เรียกนายปรเมษฐ์มาทำงานที่แนวหน้าออนไลน์ ด้วยความที่นายปรเมษฐ์มีน้ำใจกับตน สิ่งใดที่พอช่วยได้ก็จะทำให้ หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล กลับมาเป็นรัฐบาล จึงไปคุยกับกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อทวงรายการนายปรเมษฐ์กลับคืนมา แต่กรมประชาสัมพันธ์อ้างว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายค่าตัวให้ น.ส.อัญชะลีจึงเสนอว่าให้นายปรเมษฐ์จัดรายการฟรีก็ได้ เดี๋ยวแนวหน้าออนไลน์จะสนับสนุนค่าตัวให้
แต่กรมประชาสัมพันธ์อ้างว่าจัดผังรายการไปแล้ว จึงเสนอว่าครั้งต่อไปค่อยนำรายการมาลงก็ได้ สุดท้ายกรมประชาสัมพันธ์อ้างว่า นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จะเกษียณอายุราชการแล้ว ให้รออธิบดีคนต่อไปก็แล้วกัน ตนจึงเห็นว่าค่อยกลับมาคุยกันใหม่ อย่างไรก็ตาม นายปรเมษฐ์ได้เข้ามาห้ามตน และกล่าวว่า พอเถอะ ไม่ต้องไปแล้ว สงสารตนที่ต้องเทียวไล้เทียวขื่อ เพราะตนไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะจัดรายการทางฟรีทีวีแล้ว เดี๋ยวจะกลายเป็นการสร้างศัตรู จากเรื่องดังกล่าวตนขอให้ข่าวลือจบได้แล้ว แนวหน้าไม่ไปช่อง 9 แนวหน้าอยู่ที่หนังสือพิมพ์แนวหน้า เราชอบทำออนไลน์แล้ว รู้สึกว่าเราไม่ตายไมค์ในออนไลน์