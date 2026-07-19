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เปิดไทม์ไลน์ โรงเรียนนานาชาติเบี้ยวเงินสร้างอาคาร 57 ล้าน เจ้าทุกข์เปิดช่องประณีประนอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 18 ก.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่งตัวแทนเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อกล่าวโทษบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง และนางไมตรี(สงวนนามสกุล) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรณียืมเงินจำนวนประมาณ 57 ล้านบาท เพื่อให้ลงทุนซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ ช่วงระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย.2568 ที่ผ่านมา

นายเจนณรงค์ เปิดเผยว่า เหตุผลและที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องและดำเนินคดี เนื่องจากนางไมตรี(คู่กรณี) ได้มีการติดต่อว่าจ้างกับตนให้สร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ ซึ่งลูกชายของตนได้ศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าว ด้วยความที่นางไมตรี(คู่กรณี) เป็นคุณครูและเจ้าของโรงเรียน ตนจึงมีความเชื่อมั่นในความเป็นครูบาอาจารย์และความมั่นคงของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ต่อมาได้มีการมาพูดคุยว่ายังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้อีกหลายล้านบาท ตนเห็นว่าเห็นว่าลูกชายทั้งสองได้ศึกษาอยู่ที่นี่ จึงตัดสินใจให้ทางโรงเรียนยืมเงินเพื่อนำทุนไปก่อสร้าง และซื้ออุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่า 57 ล้านบาท

"วันที่ 7 ก.ค.69 ตนได้มีการทำใบวางบิลยอด 25,159,200 บาท แต่ทางโรงเรียนได้มีการบ่ายเบี่ยงชำระเงิน ต่อมาได้มีการเซ็นสัญญายอดเงินอีก 32,126,717.78 ทางโรงเรียนได้มีการผ่อนให้เดือนละ 500,000 บาทตามสัญญา รวมยอดเป็นหนี้ทั้งสิน 57,285,917.78 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการผ่อนชำระมาบางส่วน เป็นเงิน 3,000,000 บาท ต่อมาทางโรงเรียนได้มีการส่งหนังสือมาเพื่อบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินงวดวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 และหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เลย และไม่มีการตอบรับข้อเสนอต่างๆกลับมา"นายเจนณรงค์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่อมเติมว่า มูลค่าความเสียหายที่ฝั่งนายเจนณรงค์เตรียมเรียกค่าชดเชย รวมยอดงานค้างและค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ อาจพุ่งเป็นเงินสูงถึง 72 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ฝั่งผู้เสียหายยังคงให้การสถาบันการศึกษา และเปิดช่องการเจรจาประณีประนอมที่ตัวเลข 57 ล้านบาทถ้วน เพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดี ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์โรงเรียนและผู้ปกครอง














เปิดไทม์ไลน์ โรงเรียนนานาชาติเบี้ยวเงินสร้างอาคาร 57 ล้าน เจ้าทุกข์เปิดช่องประณีประนอม
เปิดไทม์ไลน์ โรงเรียนนานาชาติเบี้ยวเงินสร้างอาคาร 57 ล้าน เจ้าทุกข์เปิดช่องประณีประนอม
เปิดไทม์ไลน์ โรงเรียนนานาชาติเบี้ยวเงินสร้างอาคาร 57 ล้าน เจ้าทุกข์เปิดช่องประณีประนอม
เปิดไทม์ไลน์ โรงเรียนนานาชาติเบี้ยวเงินสร้างอาคาร 57 ล้าน เจ้าทุกข์เปิดช่องประณีประนอม
เปิดไทม์ไลน์ โรงเรียนนานาชาติเบี้ยวเงินสร้างอาคาร 57 ล้าน เจ้าทุกข์เปิดช่องประณีประนอม
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