เปิดไทม์ไลน์ โรงเรียนนานาชาติเบี้ยวเงินสร้างอาคาร 57 ล้าน เจ้าทุกข์เปิดช่องประณีประนอม

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่งตัวแทนเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อกล่าวโทษบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง และนางไมตรี(สงวนนามสกุล) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรณียืมเงินจำนวนประมาณ 57 ล้านบาท เพื่อให้ลงทุนซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ ช่วงระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย.2568 ที่ผ่านมา
นายเจนณรงค์ เปิดเผยว่า เหตุผลและที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องและดำเนินคดี เนื่องจากนางไมตรี(คู่กรณี) ได้มีการติดต่อว่าจ้างกับตนให้สร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ ซึ่งลูกชายของตนได้ศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าว ด้วยความที่นางไมตรี(คู่กรณี) เป็นคุณครูและเจ้าของโรงเรียน ตนจึงมีความเชื่อมั่นในความเป็นครูบาอาจารย์และความมั่นคงของโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ต่อมาได้มีการมาพูดคุยว่ายังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้อีกหลายล้านบาท ตนเห็นว่าเห็นว่าลูกชายทั้งสองได้ศึกษาอยู่ที่นี่ จึงตัดสินใจให้ทางโรงเรียนยืมเงินเพื่อนำทุนไปก่อสร้าง และซื้ออุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่า 57 ล้านบาท
"วันที่ 7 ก.ค.69 ตนได้มีการทำใบวางบิลยอด 25,159,200 บาท แต่ทางโรงเรียนได้มีการบ่ายเบี่ยงชำระเงิน ต่อมาได้มีการเซ็นสัญญายอดเงินอีก 32,126,717.78 ทางโรงเรียนได้มีการผ่อนให้เดือนละ 500,000 บาทตามสัญญา รวมยอดเป็นหนี้ทั้งสิน 57,285,917.78 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการผ่อนชำระมาบางส่วน เป็นเงิน 3,000,000 บาท ต่อมาทางโรงเรียนได้มีการส่งหนังสือมาเพื่อบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินงวดวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 และหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อทางโรงเรียนได้เลย และไม่มีการตอบรับข้อเสนอต่างๆกลับมา"นายเจนณรงค์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่อมเติมว่า มูลค่าความเสียหายที่ฝั่งนายเจนณรงค์เตรียมเรียกค่าชดเชย รวมยอดงานค้างและค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ อาจพุ่งเป็นเงินสูงถึง 72 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ฝั่งผู้เสียหายยังคงให้การสถาบันการศึกษา และเปิดช่องการเจรจาประณีประนอมที่ตัวเลข 57 ล้านบาทถ้วน เพื่อให้เรื่องจบลงด้วยดี ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์โรงเรียนและผู้ปกครอง