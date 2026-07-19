ครั้งแรกในไทย ใช้บัญชีหุ้นซื้อพันธบัตรได้ ไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องใช้สมุดบอนด์

การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังกำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดจองซื้อพันธบัตรรัฐบาล “ออมพลัส” ผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรก ด้วยบริการ Bond Connect Platform ภายใต้วงเงิน 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 3-5 ส.ค. 2569
การซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านบัญชีหุ้นไทยแตกต่างจากการซื้อพันธบัตรผ่านธนาคาร ตรงที่จากปกติต้องไปสาขาธนาคาร และซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่าย และหากเป็นผู้ซื้อรายใหม่ ต้องลงทะเบียนพันธบัตร แล้วจะได้สมุดพันธบัตรรัฐบาล (Bond Book) หลังจากวันที่ได้รับจัดสรรพันธบัตร ซึ่งจะมีเลขที่บัญชีพันธบัตรระบุอยู่
แต่สำหรับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านบัญชีหุ้นไทย เพียงแค่มีบัญชีหุ้นไทย กับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านธนาคารพาณิชย์ 6 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์ 18 แห่ง รวม 24 แห่ง ใช้แอปพลิเคชัน Streaming ที่ใช้สำหรับซื้อ-ขายหลักทรัพย์ตามปกติ โดยเข้าไปที่เมนู More ด้านล่าง เลือกหัวข้อ Bond ชำระเงินผ่านบัญชีหุ้นไทยที่เติมเงินไว้แล้ว
สามารถใช้ได้เฉพาะบัญชี Cash Balance ที่ผู้ลงทุนนำเงินสดฝากล่วงหน้าเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ Credit Line ในการจองซื้อพันธบัตรตลาดแรก กรณีจองซื้อใหม่ได้
นอกจากนี้ ยังมีธนาคารบางแห่งที่สามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารซื้อพันธบัตรได้อีกด้วย เช่น K PLUS ธนาคารกสิกรไทย หรือ Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น ซึ่งจะเชื่อมต่อบริการ Bond Connect Platform โดยตรง
สำหรับการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาล “ออมพลัส” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2569 (วันที่ 5 ส.ค. 2569 จำหน่ายถึงเวลา 15.00 น.) และจัดสรรพันธบัตรในวันที่ 6 ส.ค. 2569 ด้วยวิธีแบบ Small Lot First เพื่อกระจายพันธบัตรให้ผู้จองซื้อทุกรายอย่างทั่วถึง ขั้นต่ำ 1,000 บาท ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย
แบ่งออกเป็นรุ่นอายุ 3 ปี และ 10 ปี ซึ่งผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ และอัตราผลตอบแทนอ้างอิง ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ อยู่ที่ 1.8% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ อยู่ที่ 2.8% ต่อปี
ถ้าจองซื้อด้วยวงเงินไม่สูงมาก เช่น 1,000 บาท จะมีโอกาสได้รับจัดสรรครบตามจำนวนที่จองไว้ตั้งแต่รอบแรก แต่ถ้าจองซื้อด้วยวงเงินที่สูงกว่า จะได้รับการจัดสรรเพิ่มในรอบถัดไปตามสัดส่วนการทวีคูณ หากวงเงินพันธบัตรคงเหลือในรอบสุดท้ายไม่พอ จะใช้วิธีการสุ่มเลือก (Random) จนเต็มวงเงินจำหน่าย
เพราะฉะนั้น หากจองซื้อแล้วได้รับการจัดสรรไม่เต็มจำนวน เงินส่วนต่างที่เหลือจะถูกโอนคืนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ (บัญชีหุ้น) หรือบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทุนแจ้งไว้กับผู้จัดจำหน่าย ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ประกาศผลการจัดสรร โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด
หลังจากพันธบัตรได้รับการจัดสรรแล้ว ผู้ลงทุนจะถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ไม่สามารถออกเป็นใบพันธบัตร (Scrip) ได้ แต่สามารถดูภาพรวมการถือครองพันธบัตรออมพลัส ร่วมกับสินทรัพย์อื่นๆ ผ่านแอปพลิเคชัน wiset ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถใช้เป็นหลักประกันเพื่อต่อยอดการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ดอกเบี้ยและเงินต้น หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเข้าบัญชีธนาคารที่สมัครบริการ e-Dividend ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากฯ หรือผูกไว้กับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเจ้าของบัญชีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
และในยังรองรับการซื้อขายในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต รวมทั้งนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral) ได้อีกด้วย
สำหรับนักลงทุนที่เคยจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านช่องทางวอลเล็ต สบม.ในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือธนาคารพาณิชย์เดิมอยู่แล้ว สามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้ โดยถือเป็นการลงทุนแยกต่างหากจากรายการเดิม และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขการจองซื้อที่กำหนด
คำเตือน ผู้ลงทุนในพันธบัตรไม่มีความเสี่ยงจากการสูญเงินต้น แต่อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนในพันธบัตรอาจเสียโอกาสที่จะลงทุนในทางเลือกอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตร เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอนาคตสูงขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนในพันธบัตรจะได้รับดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กำหนดไว้บนหน้าพันธบัตร ตลอดอายุพันธบัตร ในกรณีที่นำพันธบัตรไปขายในตลาดรองก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยตามที่ตราไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้นๆ
อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนถือพันธบัตรจนถึงวันครบกำหนดแล้ว จะได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวนเสมอ
ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/th/our-services/bond-and-debt-securities-services.html หรือ https://pdmo.go.th/th/bond-government_bond-savings_bond และ https://www.setinvestnow.com/th/bondconnect-overview หรือติดต่อผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม