ทยอยเข้าคุก! หนุ่มเขมรขาพิการถูกตัดสินโทษ 4 ปี ฐานบั่นทอนกำลังใจทหาร ด้าน “ธี โสวันทา” พร้อมสามีโดนคนละ 3 ปี

หนุ่มกัมพูชาขาพิการอาชีพขับตุ๊กตุ๊กถูกตัดสินจำคุก 4 ปี ฐานบั่นทอนกำลังใจทหารและยุยงปลุกปั่น จากโพสต์โซเชียลเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดน ด้าน “ธี โสวันทา” นักการเมืองสาวดาวรุ่ง พร้อมสามีโดนคนละ 3 ปี ด้วยข้อหาเดียวกัน
สื่อมวลชนกัมพูชา รายงาน โดยอ้างการเปิดเผยขององค์กรสิทธิมนุษยชน LICADHO ว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ศาลกรุงพนมเปญมีคำพิพากษาให้ นายฮก เรน (Hok Ren) วัย 51 ปี มีความผิดตามข้อกล่าวหาบั่นทอนกำลังใจของกองทัพกัมพูชาและยุยงปลุกปั่น จากการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความขัดแย้งบริเวณชายแดนกับไทยเมื่อปี 2568
นายฮก เรน ถูกจับกุมในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ไม่นานหลังจากเผยแพร่ข้อความบนเฟซบุ๊กที่วิพากษ์วิจารณ์การรับมือของรัฐบาลกัมพูชาต่อความขัดแย้งกับประเทศไทย
อัยการยังตั้งข้อหาตาม มาตรา 88 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกำหนดโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้กระทำผิดซ้ำในความผิดลหุโทษประเภทเดียวกันภายในระยะเวลา 5 ปี ส่งผลให้โทษจำคุกของเขาถูกเพิ่มเป็นสองเท่า
ฮก เรน ซึ่งเป็นผู้พิการจากการถูกตัดขาข้างหนึ่ง ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ ศูนย์ราชทัณฑ์แห่งที่ 3 ในจังหวัดตะโบงคมุม (Tboung Khmum) นับตั้งแต่ถูกจับกุม
คดีนี้นับเป็นครั้งที่สองที่เขาถูกจำคุกจากข้อหายุยงปลุกปั่น โดยก่อนหน้านี้เขาเคยรับโทษจำคุก 18 เดือน หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการแสดงความคิดเห็นระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติของกัมพูชาในปี 2566 และได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนมกราคม 2568
ทั้งนี้ LICADHO ได้จัดให้ฮก เรน เป็นหนึ่งในรายชื่อ "นักโทษที่น่าจับตา" (Prisoners of Interest) จำนวน 122 คนขององค์กร
จำคุกอดีตนักการเมืองดาวรุ่งสาวพร้อมสามี
ในอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน ศาลมีคำพิพากษาจำคุก ธี โสวันทา (Thy Sovantha) และ แพ โสวันนาริทธิ์ (Phae Sovannarith) สามี คนละ 3 ปี จากการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กองทัพ
ทั้งสองถูกตัดสินว่ามีความผิดตาม มาตรา 472 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในข้อหาบั่นทอนกำลังใจของกองทัพ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี
ทั้งคู่ถูกจับกุมเมื่อเดือนธันวาคม 2568 หลังจากโพสต์ข้อความในช่วงที่เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดน
ธี โสวันทา เคยเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้าน ก่อนแปรพักตร์เข้าร่วมพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People's Party: CPP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมื่อปี 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลอริยะกษัตร์ (Akreiy Ksatr) จังหวัดกันดาล เขตบริหารที่อยู่ติดกับกรุงพนมเปญ เมื่อปี 2566
เธอมีผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กเป็นจำนวนมาก และมักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งในช่วงการปะทะระลอกแรกเมื่อปี 2568 และเคยโพสต์ข้อความว่า ทหารกัมพูชามีโรคประจำตัวค่อนข้างมากเนื่องจากติดสุรา ซึ่งเป็นชนวนเหตุให้เธอถูกจับกุม
ปัจจุบัน ธี โสวันทา ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดกำปงสปือ ส่วนสามีถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดกันดาล
คำพิพากษาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งทางการกัมพูชามองว่าเป็นการบั่นทอนกำลังใจของกองทัพหรือยุยงให้เกิดความไม่สงบในช่วงความขัดแย้งบริเวณชายแดน.