ฮือฮา! "นักสืบบอย" งัดหลักฐานเด็ดจับชู้คารถตู้ริมทาง เตรียมเชิญ "ศาลพระภูมิ" เป็นพยานฟ้องหย่า

ภรรยาหลวงสุดทน จ้างนักสืบเอกชนชื่อดัง "บอย นักสืบ" แกะรอยพฤติกรรมสามี ก่อนจับได้คาหนังคาเขาขณะลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นบนรถตู้บริเวณริมทางเปลี่ยวยามวิกาล เผยจุดเกิดเหตุตั้งอยู่หน้าศาลพระภูมิพอดี เตรียมงัดภาพ คลิปวิดีโอและเรียก"ศาลพระภูมิ" เป็นพยาน ส่งทนายฟ้องหย่าและเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อย
จากกรณีที่นักสืบเอกชนชื่อดัง "บอย นักสืบ" ซึ่งเคยเป็นที่รู้จักจากคดีนำกลิ่นกางเกงในมาเป็นหลักฐานพิสูจน์พฤติกรรมชู้สาวในชั้นศาล
ล่าสุด วันนี้ (18 ก.ค.) ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีรับจ้างสืบชู้สาวล่าสุด ที่สร้างความฮือฮาในโซเชียลมีเดียและแวดวงกฎหมาย ภายใต้หัวข้อสุดแปลก "เชิญศาลพระภูมิขึ้นบัลลังก์ศาล"
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ น.ส.เบญ ผู้เป็นภรรยาหลวง เกิดความเคลือบแคลงใจในพฤติกรรมของ นายสมชาติ ผู้เป็นสามี ว่าอาจมีการลักลอบคบหาหญิงอื่น จึงได้ตัดสินใจว่าจ้างทีมงานนักสืบเอกชนเพื่อสะกดรอยและติดตามดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งทีมงานสามารถรวบรวมพยานหลักฐานชิ้นสำคัญไว้ได้
รายงานระบุว่า ในช่วงค่ำคืนหนึ่งเวลาประมาณ 21.46 น. ทีมนักสืบพบรถยนต์ของนายสมชาติ และ น.ส.จุ๋มจิ๋ม หญิงสาวคนสนิท ขับตามกันไปในเส้นทางเปลี่ยว ก่อนจะจอดรถในจุดลับตาคนเพื่อมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันบนรถ ทว่าจุดที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองเลือกจอดรถนั้น มีศาลพระภูมิสีขาวตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณกึ่งกลางพอดี ซึ่งทางทีมงานนักสืบสามารถบันทึกภาพและคลิปวิดีโอพฤติการณ์ทั้งหมดไว้ได้อย่างชัดเจน
ต่อมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพิกัดจุดเกิดเหตุในเวลากลางวัน (อ้างอิงภาพหลักฐานเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.) พบร่องรอยการจอดรถบริเวณใกล้กับศาลพระภูมิดังกล่าวอย่างแน่ชัด
เบื้องต้น น.ส.เบญ และทีมนักสืบ ได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อเตรียมส่งมอบให้ทนายความใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นฟ้องหย่า และดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนจาก น.ส.จุ๋มจิ๋ม ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดยคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง จากการที่นักสืบชื่อดังนำเรื่องราวมาเปิดเผยพร้อมเปรียบเปรยถึงการมี "ศาลพระภูมิ" เป็นพยานร่วมในเหตุการณ์อย่างคาดไม่ถึง