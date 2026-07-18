เจออีกเพียบ! TMAC เข้าตรวจสอบจุดทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด พบ PMN-1 อีก 19 ลูก

โฆษก ทบ.แจงความคืบหน้าเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่ชายแดน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส่งทหารช่าง-นปท.3 เก็บกู้จนพื้นที่ปลอดภัยแล้ว หลังพบทุ่นระเบิดเก่า PMN-1 อีก 19 ทุ่น
วันนี้ (18 กรกฎาคม 2569) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ เมื่อวานนี้ (17 กรกฎาคม 2569) ว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน โดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลัง ซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุด ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้ จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด ด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่า ทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์ แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่าง และหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (นปท.3 / TMAC) พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่า ชนิด PMN-1 จำนวน 19 ทุ่น กระจายอยู่โดยรอบ ปัจจุบันหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ พร้อมทั้งเข้าเก็บกู้ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 2 ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิด