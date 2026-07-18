รพ.ดังสั่งพักงานหมอ! ปมประเมินอาการคนไข้พลาดจนช็อกดับ

คืบหน้ากรณีครูสาวร้องขอความเป็นธรรมให้สามี หลังหมอไล่กลับบ้านเพราะหาว่าอาการวิตกกังวล จนช็อกดับสลด! ล่าสุด รพ.ซานคามิลโลออกแถลงสั่งพักงานหมอคนดังกล่าวแล้ว เพื่อเร่งตรวจสอบความโปร่งใส
จากกรณี ครูสาวใจสลาย โพสต์เรียกร้องขอความเป็นธรรม สามีเจ็บแปลบตั้งแต่นิ้วมือถึงอกข้างซ้าย เหงื่อแตกพลั่ก ๆ แต่หมอกลับเมินตรวจคลื่นหัวใจ หาว่าเป็นอาการวิตกกังวลเพราะอยู่กับเมียประสาทแXก ไล่ให้กลับบ้าน ไม่ทันข้ามวันช็อกดับจากสาเหตุ "หลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น"
ล่าสุด วันนี้ (18 ก.ค.) เพจ "ประชาสัมพันธ์งาน โรงพยาบาลซานคามิลโลบ้านโป่ง" ได้ออกมาโพสต์ข้อความ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น พร้อมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ในส่วนของการดำเนินการ โรงพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพิจารณากระบวนการรักษาอย่างละเอียดและเป็นธรรม พร้อมทั้งมีคำสั่งให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น เพื่อยืนยันความโปร่งใสและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ