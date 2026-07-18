สลด! ไฟไหม้บ้านย่านตากสิน สองสามีภรรยาดับคาห้องนอน แมวจรรับมาเลี้ยงถูกคลอกตายกว่า 50 ตัว

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน 3 ชั้นในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 ช่วงเช้ามืด คร่าชีวิตสองสามีภรรยาวัย 62 และ 58 ปี ภายในห้องนอนชั้น 2 พร้อมแมวจรที่รับมาเลี้ยงถูกไฟคลอกตายกว่า 50 ตัว ขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแมวรอดชีวิตได้กว่า 20 ตัว ส่วนสุนัขของผู้เสียชีวิตยังคงพยายามวิ่งกลับเข้าไปหาเจ้าของ สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็น
เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น.เช้าวันที่ 18 กรกฎาคม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 11 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเร่งเข้าระงับเหตุ ก่อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านแฝด 3 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา เพลิงลุกไหม้บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ส่งผลให้ควันดำปกคลุมทั่วบริเวณ ภายในบ้านพบร่องรอยความเสียหายอย่างหนัก ทั้งฝ้าเพดานบิดงอแตกกระจาย เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินจำนวนมากถูกไฟเผาวอด ขณะที่ชั้น 3 ไม่ได้รับความเสียหายจากเปลวเพลิง
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในบ้าน พบผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นสามีภรรยา อายุ 62 ปี และ 58 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนด้านหน้าบริเวณชั้น 2 ของบ้าน
นอกจากนี้ ภายในห้องอีกห้องบนชั้น 2 พบแมวถูกไฟคลอกเสียชีวิตมากกว่า 20 ตัว ส่วนบริเวณชั้น 1 พบแมวถูกเผาไหม้เสียชีวิตภายในกรงอีกกว่า 20 ตัว รวมแล้วมีแมวตายจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มากกว่า 50 ตัว
จากการตรวจสอบยังพบเบรกเกอร์ไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 มีร่องรอยถูกเผาไหม้อย่างรุนแรง ใกล้กันมีอาหารแมวและทรายแมวจำนวนมากได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือแมวรอดชีวิตได้กว่า 20 ตัว ก่อนนำส่งสำนักงานเขตธนบุรี และจะส่งต่อไปยังสถานดูแลรับเลี้ยงสัตว์ประเวศ
เหตุการณ์ดังกล่าวยังมีภาพที่สร้างความสะเทือนใจ เมื่อสุนัขเพศผู้ อายุ 1 ปี ของผู้เสียชีวิต ซึ่งรอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ พยายามจะวิ่งกลับเข้าไปภายในบ้านเพื่อหาเจ้าของ ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้พบเห็น
นายกัมปนาถ อายุ 34 ปี เจ้าของโรงงานฉีดพลาสติก ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานและอาศัยอยู่บ้านติดกัน เปิดเผยว่า ช่วงเช้ามืดได้กลิ่นไหม้คล้ายไฟไหม้ จึงรีบปลุกคนในบ้านกว่า 10 คนให้อพยพออกจากบ้านทันที ระหว่างวิ่งลงมาชั้นล่างพบเปลวเพลิงลุกไหม้จากบ้านหลังเกิดเหตุ และไฟลุกลามผ่านเพดานเข้ามาในบ้านของตนอย่างรวดเร็ว จนไม่มีเวลาขนย้ายทรัพย์สิน แต่โชคดีที่ทุกคนในบ้านสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
นายกัมปนาถ กล่าวว่า เพิ่งทราบภายหลังว่า ลุงและป้าซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุเพียงสองคน เสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอน โดยทั้งคู่เป็นผู้ที่คอยรับเลี้ยงแมวจรไว้จำนวนหลายสิบตัว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียด รวมถึงประเด็นร่องรอยความเสียหายบริเวณระบบไฟฟ้า เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป.