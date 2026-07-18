รมช.ศธ. เบรก นร.สกร. ทิ้งการเรียนเซ่นปมชวดบัตรสวัสดิการฯ ลั่นเร่งประสานทุกฝ่ายหาทางออกด่วน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกโรงเบรกนักเรียนสังกัด สกร. หลังพบทยอยลาออกเหตุไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำชัดเยาวชนไม่ควรต้องเลือกระหว่างการเรียนกับปากท้อง สั่งเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาด่วน วอนเด็กอย่าเพิ่งทิ้งการเรียน
วันนี้ (18 ก.ค.) นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีรายงานว่า นักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) จำนวนหนึ่ง ได้ทยอยขอลาออกจากสถานศึกษา เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว
เบื้องต้น ได้สั่งการให้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด พร้อมย้ำจุดยืนว่า ไม่ควรมีนักเรียนคนใดต้องถูกบีบบังคับให้เลือกระหว่างโอกาสทางการศึกษากับสิทธิสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
"ตั้งแต่ทราบข่าว ผมรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากที่เห็นน้องๆ ต้องตัดสินใจลาออกเพราะความกังวลเรื่องสิทธิหรือภาระของครอบครัว จึงขอฝากถึงนักเรียนทุกคนว่า ขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจทิ้งการเรียน หน้าที่ของน้องๆ คือการเรียนหนังสือและรักษาความฝันเอาไว้ ส่วนหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและขจัดอุปสรรคต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของเรา" นายอัครนันท์ ระบุ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวย้ำว่า การศึกษาคืออนาคตของชาติ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมยืนหยัดเคียงข้างนักเรียนทุกคน และจะไม่ปล่อยให้เยาวชนต้องเผชิญปัญหานี้เพียงลำพัง หากพบว่ามีเงื่อนไขหรือระเบียบขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรค ศธ. จะเร่งหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและดีที่สุด จึงขอให้นักเรียนทุกคนมั่นใจว่ากระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่ออย่างราบรื่นและไม่สะดุด ขอเพียงอย่าเพิ่งหมดหวังและทิ้งการศึกษาไปกลางคัน