บทพิสูจน์จากการใช้งานจริง! นักวิชาการไอทีชี้ "TH-AI Passport" ยังไม่พร้อมตอบโจทย์คนทำงานเต็มรูปแบบ

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลระดับแนวหน้าของไทย เผยผลทดสอบ "TH-AI Passport" แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทยจากการใช้งานจริง (Real-world Use Cases) โดยระบุชัดเจนว่า แม้ระบบจะทำผลงานได้น่าประทับใจในการเจเนอเรตภาพ แต่กลับพบข้อจำกัดสำคัญในฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับคนทำงาน เช่น การถอดความจากไฟล์เสียงและการวิเคราะห์เอกสาร PDF ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นงานที่ AI ค่ายสากลเวอร์ชันฟรีสามารถประมวลผลได้อย่างง่ายดาย บทสรุปจากการทดสอบอย่างปราศจากอคติครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพของตัวแพลตฟอร์มในปัจจุบันอาจยังไม่พร้อมตอบโจทย์เวิร์กโฟลว์ของผู้ใช้งานระดับโปรเฟสชันนัลได้อย่างสมบูรณ์
วันนี้ (18 ก.ค.) รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแถวหน้าของประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความประเมินประสิทธิภาพของ "TH-AI Passport" ผ่านการทดสอบด้วยเวิร์กโฟลว์การทำงานจริง (Real-world use cases) เปรียบเทียบกับเครื่องมือ AI ชั้นนำในตลาด พบว่าตัวโปรแกรมยังมีข้อจำกัดในการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ
แม้จะสามารถรองรับการสร้างภาพได้ดีในระดับที่น่าพอใจ แต่กลับล้มเหลวในกระบวนการทำงานพื้นฐานที่ AI เวอร์ชันฟรีทั่วไปสามารถประมวลผลได้ตามปกติ เช่น การถอดความจากไฟล์เสียง และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารวิจัย (PDF) ดังนั้น เมื่ออ้างอิงจากเกณฑ์การประเมินด้วยการใช้งานจริงอย่างปราศจากอคติ จึงสรุปได้ว่าศักยภาพของ TH-AI Passport ในปัจจุบันยังไม่สามารถแข่งขันหรือตอบสนองความต้องการในระดับการทำงานจริงได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ รศ.ดร.ธนชาติ ได้ระบุข้อความว่า
"มีคนถามผมว่า ผมทดสอบโปรแกรม TH-AI Passport อย่างไร ผมไม่มีอะไรมากครับ ใครที่ติดตาม Facebook ผมก็คงทราบว่า ผมเป็นผู้ใช้ AI ที่จริงจัง ตื่นมาก็อยู่กับ AI และใช้ AI มาช่วยทำงานตลอดเวลา ผมใช้เครื่องมือ AI หลากหลายมาก ทั้ง Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity, NotebookLM, Grok หรือแม้แต่ค่ายจีน
ผมไม่ได้ใช้ AI เพียงเพื่อเป็นแชตบอตหรือสร้างรูปเท่านั้น สมัยก่อนใช่ครับ ถ้าใช้เล่น ๆ ก็อาจเอา AI มาสร้างวิดีโอ แต่งเพลงสนุก ๆ แต่ผมเอา AI มาใช้ทำงานจริงครับ วิธีทดสอบของผมก็คือ นำงานประจำที่ผมทำอยู่มาลองให้ TH-AI Passport ทำดู แล้วถอยลงไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันฟรี จึงเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เพราะงานหลายอย่างที่ผมทำเป็นประจำ โปรแกรมนี้กลับไม่สามารถทำได้เลย
เช้าวันนี้ Dom Charoenyos มาถามว่า “TH-AI Passport ตอนสร้างภาพใช้โทเคนเยอะไหมครับ” ผมบอกเขาว่า เดี๋ยวจะทดสอบให้ดู ตอนทดสอบ ผมก็ใช้วิธีเดียวกับที่ผมใช้ทำงานนั่นแหละครับ คือให้ NotebookLM ถอดเสียงรายการวิทยุของผม แต่พอใช้ผ่าน TH-AI Passport กลับไม่สามารถถอดไฟล์เสียงของผมได้เลย
ไม่เป็นไรครับ ผมก็นำสคริปต์เสียงของผมมาให้ TH-AI Passport ใช้ GPT Image 2 สร้างภาพ เหมือนกับที่ผมใช้ ChatGPT ทำเป็นประจำ ซึ่งทำได้ดีครับ อันนี้ต้องชื่นชม และใช้เครดิตไปเพียง 7 เครดิตเท่านั้น ถ้าไม่ติดข้อจำกัดเรื่องจำนวนรูปที่สร้างได้ต่อวัน ก็ถือว่าน่าสนใจ
ผมต้องการทดสอบการใช้เครดิตต่อ โดยให้ TH-AI Passport ใช้ Claude Opus 4.8 วิเคราะห์รายงานวิจัย “The Gemini Report | Southeast Asia 2026” และเขียนบทสรุปออกมา แต่งานนี้ TH-AI Passport กลับไม่สามารถทำได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นงานพื้นฐานที่ผมใช้แอป Gen-AI ทำเป็นประจำ และแม้แต่เวอร์ชันฟรีก็ยังทำได้ ผมเองก็พยายามเลือกไฟล์เล็กๆแค่ 18 MB มาอ่านแล้ว การทำงานจริงผมโหลดไฟล์ใหญ่กว่านี้มาเอกสารบางทีเป็นร้อย MB เป็นงานที่ทำเป็นประจำ และเวอร์ชั่นฟรีก็ทำได้
ดังนั้น อย่าแปลกใจครับว่าทำไมผมถึงบอกว่า TH-AI Passport ยังสู้ไม่ได้ การทดสอบที่ดีควรทดสอบจากงานที่ผู้ใช้ต้องทำเป็นประจำ และต้องไม่มีอคติ นั่นแหละครับคือวิธีทดสอบที่ดีที่สุด"