ทร.ยันเรือถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือไทย ชี้เรือสินค้าไทย 1 ลำในพื้นที่ปลอดภัย ทำภารกิจตามปกติ

กองทัพเรือยืนยันข่าวเรือพาณิชย์ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทย หลังตรวจสอบผ่านระบบติดตามเรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมย้ำเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ 1 ลำยังคงปลอดภัย และปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ
วันที่ 18 ก.ค. พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมาน จนทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยนั้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือ กับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศปก.ศรชล.) และศูนย์ Vessel Traffic Service (VTS) กรมเจ้าท่า พบว่า เรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทย แต่อย่างใด
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมาน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1 ลำ โดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้ว ได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัย การเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติ
กองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล