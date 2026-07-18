ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม โต้ข่าว 2 โจ๋ชูนิ้วกลางเย้ยเก๋ง งัดระบบฐานข้อมูล-AI ตรวจสอบไม่พบตัวตนในระบบ

ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ไม่อยู่เฉย! งัดระบบ AI สแกนใบหน้าเทียบฐานข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียน สยบข่าวมั่วกรณี 2 วัยรุ่นชายชูนิ้วกลาง-แลบลิ้นใส่คนขับรถบนถนนราษฎร์บูรณะ ผลปรากฏชัด ไม่ใช่เด็กในสังกัด
จากกรณี เพจ "เจ๊ม้อย v+" โพสต์คลิปเหตุการณ์ 2 นักเรียนชาย ชูนิ้วกลางให้คนขับรถยนต์คันหนึ่ง ขณะขับชะลอตัวอยู่บริเวณจุดกลับรถ และแสดงท่าทีเยาะเย้ย โดยการแลบลิ้นให้
ล่าสุด วันนี้ (18 ก.ค.) เพจ “โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม“ ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการส่งต่อข้อมูลบุคคลแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์ โดยระบุว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและส่งต่อภาพในสื่อออนไลน์ กรณีนักเรียนชาย 2 คน แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบริเวณถนนราษฎร์บูรณะ โดยมีการกล่าวอ้างหรือพาดพิงว่าบุคคลทั้ง 2 ราย ดังกล่าวเป็นนักเรียนของโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมนั้น
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นทันทีโดยนำภาพใบหน้าของบุคคลที่ปรากฏไปตรวจสอบด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปรียบเทียบกับฐาน ข้อมูลนักเรียนในระบบ Student Care ของโรงเรียน ประกอบกับการให้คณะครูทุกระดับชั้นร่วม พิจารณาตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ไม่พบข้อมูลที่ตรงกับนักเรียนของโรงเรียน และไม่มีครูท่านใดสามารถ ยืนยันตัวตนหรือเคยรู้จักบุคคลทั้ง 2 รายดังกล่าวแต่อย่างใด โรงเรียนจึงขอปฏิเสธข้อกล่าวอ้างหรือการพาดพิงดังกล่าวเนื่องจากไม่มีหลักฐานใดๆ ข้อมูลยีนยันได้
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เผยแพร่ข้อมูล สื่อมวลชน และประชาชนผู้บริโภคข่าวสารทุกท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอและส่งต่อข้อมูลบนโลกออนไลน์ โดยยึดหลัก "รู้เท่าทันสื่อ" ตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนตื่นตระหนกหรือแชร์ต่อ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเชิงลบต่อ บุคคลอื่นรวมถึงสถานศึกษา”