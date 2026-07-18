ครูสาวร้องหมอเมินตรวจสามีป่วยโรคหัวใจ บอกเป็นแพนิกเพราะเมียประสาทแXก ไล่กลับบ้าน ตกเย็นช็อกดับต่อหน้า

ครูสาวใจสลาย โพสต์เรียกร้องขอความเป็นธรรม สามีเจ็บแปลบตั้งแต่นิ้วมือถึงอกข้างซ้าย เหงื่อแตกพลั่ก ๆ แต่หมอกลับเมินตรวจคลื่นหัวใจ หาว่าเป็นอาการวิตกกังวลเพราะอยู่กับเมียประสาทแXก ไล่ให้กลับบ้าน ไม่ทันข้ามวันช็อกดับจากสาเหตุ "หลอดเลือดหัวใจตีบ 2 เส้น"
วานนี้ (18 ก.ค. 69) ครูสาวโพสต์เรียกร้องขอความเป็นธรรม สืบเนื่องจากสามีมีอาการเจ็บแปลบตั้งแต่นิ้วมือยาวขึ้นถึงอกข้างซ้าย บวกกับอาการเหงื่อแตกพลั่ก ๆ ซึ่งอาการเหงื่อแตกเป็นมาอาทิตย์นึงแล้ว จึงรีบพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลซานคามิลโลในช่วงเช้า
โดยถูกส่งตัวไปยังแผนกอายุรกรรม แต่แผนกอายุรกรรมตีคืนมาบอกว่าต้องมีผลเลือดกับผลคอเลสเตอรอลก่อน แต่สามีกินขนมปังมาแล้วเลยตรวจไม่ได้ ก็เลยส่งไปไปหาหมอกระดูก ซึ่งหมอกระดูกก็ยังงงว่าส่งมาทำไม จึงส่งต่อไปยังหมอทั่วไป
เมื่อได้เข้าพบหมอทั่วไป กลับไม่ตรวจเลยสักนิดเดียว ขอร้องอ้อนวอนให้ตรวจคลื่นหัวใจก็ไม่ยอม โดยวินิจฉัยว่าสามีมีอาการวิตกกังวลเพราะภรรยา "ประสาทแดก" ไล่ให้กลับบ้าน ไม่ทันข้ามวัน ตกเย็นสามีช็อกเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา สุดท้ายผลชันสูตรศพออกมาแล้วว่า เกิดจาก "หลอดเลือดในหัวใจตีบสองเส้น"
โพสต์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
"ขอทวนคืนความยุติธรรมให้ฟูม ฟูมยังไม่สมควรต้องจากไปตอนนี้!
*****อัพเดทเพิ่มเติม มีการมาคุยกับคุณหมอที่รักษาแบบไม่ได้รักษา เค้ายอมรับออกมาแล้วว่าเค้าวินิจฉัยผิด**** แย่มาก พูดง่ายไปปะ
มึงยังมีปากมาพูด แต่กูไม่ได้ยินเสียงเค้าอีกแล้ว ตลอดไป….
เหตุการ์เริ่มขึ้นเมื่อวานวันพฤหัสตอนเช้า พี่ที่ทำงานโทรมาบอกว่าฟูมมีอาการเจ็บแปลบตั้งแต่นิ้วมือยาวขึ้นถึงอกข้างซ้าย แล้วก็เหงื่อแตกพลั่กๆๆ ซึ่งอาการเหงื่อแตกพลั่กๆๆ เป็นมาอาทิตย์นึงแล้ว พวกพี่ที่ทำงานบอก
พอทรายรู้เรื่องทรายก็รีบไปหาฟูมที่โรงพยาบาลซานคามิลโล เราก็พยายามอธิบายสาเหตุของการมาว่าเจ็บขึ้นอกเหงื่อแตกพลั่ก แล้วก็พูดถึงประวัติเค้าว่าฟูมเนี่ยมีไขมันสูง แต่ว่าฟูมเนี่ยเคยมาหาหมอเส้น เอ็นข้อมืออักเสบ เค้าก็ไปถามถึงประเด็นนั้นซึ่งฟุ้งก็ยืนยันว่าไม่ได้ปวดเหมือนกันทั้งเนี่ยมันเจ็บแต่เข้าไปที่หัวใจ
เค้าก็เอา ใบส่งชื่อที่แผนกอายุรกรรม แผนกอายุรกรรมก็ตีคืนมาบอกว่าต้องมีผลเลือดกับผลคอเลสเตอรอลก่อน แต่ฟูมกินขนมปังมาแล้วเลยตรวจไม่ได้ ก็เลยส่งไปไปหาหมอกระดูกเอ็นข้อ ซึ่งหมอกระดูกก็ยังงงเลยว่าส่งมาหาผมทำไม เค้าบอกว่าการแบบคุณต้องไปหาหมออายุรกรรมแล้ว
ต่อหมอกระดูกมาได้ไปเข้าพบหมอทั่วไป หมอทั่วไปคนนี้ไม่ได้ตรวจซูมเลยสักนิดเดียวแม้กระทั่งจะฟังหัวใจฟูม จนสายก็สองสีแล้วก็ถามว่าขอตรวจเลยได้ไหมให้เสียเงินก็ได้ขอตรวจเลยได้ไหม (ที่มาโรงบาลนี้เพราะเนื่องด้วยสิทธิ์ประกันสังคม)
เค้าก็บอกว่าคุณคิดไปเองการที่ฟูมมีอาการแบบนี้ก็เหมือนเด็กกลัวเข็ม เลยมีอาการเหงื่อออกตื่นเต้น (หมอพูดมาได้ไง!?) เสร็จแล้วทรายก็เลยบอกว่ามันไม่ปกตินะ ฟูมเป็นคนอดทนมากถ้ามันไม่เจ็บจริงๆมันไม่มีบอกใครเลย
หมอก็เลยบอกว่าคุณน่ะ "ประสาทแดก" แฟนคุณถึงได้วิตกกังวลจนเหงื่อออก เราบอกว่าอ้าวพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะคือเราแค่เป็นห่วงแฟนเราเราอยากให้ตรวจอ่ะขอร้องให้ตรวจได้มั้ย เค้าก็เลยบอกว่าก็อีก 70 วันค่อยมาเจาะเลือดทรายก็เลยบอกว่า 70 วันเลยหรอ นานไปไหมคะ? แต่ว่าพวกนี้มันไม่เคสฉุกเฉินหรอคะ เค้าก็เลยบอกว่างั้นคุณอยากตรวจพรุ่งนี้ใช่ไหม ทรายก็เลยตอบไปว่าใช่เค้าก็เลยทำเรื่องนัดตรวจพรุ่งนี้
ทรายถามอีกรอบว่าแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นล่ะคะเค้าก็บอกว่าไม่มีทางเกิดหรอกผู้ชายวัยเนี่ยถ้าจะเป็นโรคหัวใจอ่ะก็ 3ถึง 5% เท่านั้นแหละและถ้าเค้าเป็นจริงๆเค้ามานั่งยิ้มอยู่ตรงนี้หรอก (แต่ฟูมมันขี้อดทนไง) แล้วก็ไอพูดพล่ามเรื่องการออกกำลังกาย!??
แล้วทรายก็ยังเซ้าซี้อยู่ว่าขอตรวจเถอะค่ะไม่สบายใจ เค้าก็เลยบอกว่าก็เด็กสมัยนี้เอาเวลาไปอ่าน Google AIจนคิดไปเองคิดเก่งกว่าหมอ เค้าเลยบอกว่าเนี่ยกลับไปเดี๋ยวก็หายถ้าได้แยกห้องกับแฟนที่เป็นประสาทแดก
สรุปออกมาก็คือไม่ได้รับทั้งยาที่ควรได้รับทั้งการตรวจแล้วก็วินิจฉัยโรคด้วยคำว่าคุณเป็นโรคกลัวเข็มฉีดยาวิตกกังวลคิดไปเอง
แต่ทรายก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะพยายามหาทางที่จะพาไปหาหมอแต่เนื่องด้วยเวลาตอนนั้นมันยังไม่ได้ก็เลยตั้งใจจะไปคลินิกตอนเย็นนอกเวลาที่โรงพยาบาล
แต่ทุกคน มันก็ไม่ทัน..
สุดท้ายวันนี้ผลชันสูตรศพวินิจฉัยมาแล้วว่าหลอดเลือดในหัวใจตีบสองเส้น
ถ้าหมอที่ได้รับการตรวจ สนใจเพอร์ฟูมสักนิดตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าให้ ดูแลเกี่ยวกับหัวใจให้ไม่มาพูดพล่ามเกี่ยวกับทฤษฎีว่าใครเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% ยังมีชีวิตอยู่
แลวเมื่อช้ามีการนัดพูดคุยกัน หมอคนนี้(ที่ไม่วรเรียหว่าหมอ) มึงยังนั่งยิ้มอยู่เลย จนโดนอกกลับไปหลายรอบ มันเลยยอมรับว่าวินิจฉัยผิด..
วอนทุกคนช่วยจัดการคนที่ทำให้ฟูมด้วย
ฟูมมีลูกน้อยใจ 1.6 ขวบที่รักมาก
เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่น่ารัก
แล้วทำไมเค้าถึงไม่ให้อยู่ดูขวัญใจเติบโตละ
ช่วยทวงความยุติธรรมให้หน่อย
หมอไม่รักษาหาว่าฟูมเป็นแค่ฌรควิตกกังวล
ด่าว่าเราเป็นประสาท ที่อให้ทำอะไรเยอะแยะห่วงเกิน
ฟูม ถ้าฟูมอยู่ตรง ยังอยู่ตรงนี้ ทรายจะสู้เพื่อให้อย่างน้อยทรายได้ทำอะไรครั้งสุดท้ายเพื่อฟูม