เบียร์ดำไทยสร้างชื่อบนเวทีโลก “SPACECRAFT” คว้าเหรียญเงิน World Beer Cup 2026 ตอกย้ำศักยภาพผู้ผลิตคราฟต์ไทยในระดับสากล

วงการคราฟต์เบียร์ไทยได้รับการยอมรับบนเวทีนานาชาติอีกครั้ง เมื่อ “อีเวนท์ โฮไรซอน” (Event Horizon) เบียร์ดำสไตล์ โอ้ตมีล สเต้าท์ (Oatmeal Stout) จาก SPACECRAFT Brewing Co. แบรนด์คราฟต์เบียร์สัญชาติไทย คว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวด World Beer Cup 2026 หนึ่งในเวทีการแข่งขันเบียร์และไซเดอร์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในอุตสาหกรรม ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เมือง ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
World Beer Cup จัดขึ้นโดย Brewers Association (BA) สมาคมการค้าของผู้ผลิตคราฟต์เบียร์อิสระ ในสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขันในปี 2026 ถือเป็นปีที่ 30 ของเวทีนี้ มีผลงานเบียร์และไซเดอร์เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 8,166 รายการ จาก 1,644 โรงเบียร์ใน 50 ประเทศทั่วโลก ตัดสินโดยคณะกรรมการนานาชาติ 255 คน จาก 50 ประเทศ ผ่านกระบวนการ blind-tasting ที่เข้มงวด ครอบคลุมการแข่งขันทั้งหมด 118 ประเภท
สำหรับในปีนี้ “Event Horizon” ได้รับรางวัลในประเภท Oatmeal Stout ซึ่งเป็นเบียร์ดำเฉพาะทางที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน โดยเป็นเบียร์สไตล์ สเต้าท์ (Stout) ที่มีการใส่ข้าวโอ๊ตลงไปในกระบวนการผลิต ทำให้เนื้อเบียร์มีความนุ่ม เนียน และให้สัมผัสคล้ายครีมมากกว่าเบียร์ดำทั่วไป ขณะที่รสชาติยังคงมีความเข้มข้นในโทนกาแฟ ช็อกโกแลต และมอลต์คั่ว แต่ไม่ขมแห้งหรือหนักจนเกินไป
กาญจน์ เสาวพุทธสุเวช ผู้ก่อตั้ง SPACECRAFT Brewing Co. กล่าวว่า “สำหรับเรา รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมาก เพราะ World Beer Cup ถือเป็นรายการโอลิมปิกในอุตสาหกรรมคราฟท์เบียร์ เป็นเวทีที่ตัดสินด้วยมาตรฐานสากล ผ่านการชิมแบบ blind-tasting โดยกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ การที่ผลงานของเราสามารถเข้าไปยืนอยู่ในกลุ่มผู้ชนะของประเภท Oatmeal Stout ได้ แปลว่าเรากำลังถูกวัดด้วยมาตรฐานเดียวกับผู้ผลิตจากประเทศที่มีอุตสาหกรรมคราฟต์เบียร์ที่เข้มแข็ง และพิสูจน์ได้ว่าคุณภาพของงานจากผู้ผลิตไทยไม่ได้น้อยหน้าใคร
นี่ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ SPACECRAFT Brewing Co. หลังจากที่เคยได้รับการยอมรับจากเวทีนี้มาแล้วในปี 2023 จาก เบียร์ “อีเวนท์ โฮไรซอน” (Event Horizon) ตอกย้ำความต่อเนื่องของคุณภาพ และสะท้อนศักยภาพของผู้ผลิตคราฟต์รายเล็กที่สามารถยืนอยู่บนสนามแข่งขันระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง”
ในปีนี้ รางวัลประเภท Oatmeal Stout เหรียญทองตกเป็นของ “Voided” จาก Counter Weight Brewing Co. สหรัฐอเมริกา รางวัลเหรียญเงินเป็นของ “Event Horizon” จาก SPACECRAFT Brewing Co. ประเทศไทย และรางวัลเหรียญทองแดงเป็นของ “Oats” จาก Pizza Port Solana Beach สหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ทำให้รางวัลครั้งนี้มีความสำคัญ คือการสะท้อนพัฒนาการของวงการคราฟต์ไทยที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงความคิดสร้างสรรค์ แต่เริ่มขยับเข้าสู่มาตรฐานด้านเทคนิค คุณภาพ และความต่อเนื่องในการผลิต ความสำเร็จของผู้ผลิตไทยบนเวทีระดับนานาชาติสามารถต่อยอดไปสู่ภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม craft beverage ไทยได้ หากทุกฝ่ายร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนายกาญจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราเห็นผู้ผลิตไทยจำนวนมากพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง ทั้งเรื่องวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ความเข้าใจในสไตล์ และการควบคุมคุณภาพ รางวัลครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ความสำเร็จของ SPACECRAFT เท่านั้น แต่เป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ผลิตรายเล็กจากประเทศไทยสามารถสร้างงานที่มีมาตรฐานพอจะเข้าไปแข่งขันในเวทีโลกได้ หากมีความตั้งใจ มีวินัยในการผลิต และมีระบบนิเวศที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างถูกต้อง”