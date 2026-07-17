“ปอนด์ จักรกฤษณ์” เปิดใจโหนกระแส รับภรรยาถอนเงินบริจาคครั้งละ 3 หมื่นจริง แต่ไม่ถึง 1,433 ครั้ง ยันไม่นำไปใช้ส่วนตัว

“ปอนด์ จักรกฤษณ์” แจงผ่าน “โหนกระแส” ยอมรับให้ภรรยาที่เหรัญญิกสมาคมถอนเงินบริจาคครั้งละ 30,000 บาทจริง เพื่อนำไปโอนต่อให้อาสาสมัครใช้เป็นค่าน้ำมัน ค่าโลงศพ และค่าเดินทาง ยืนยันไม่ถึง 1,433 ครั้งตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมปฏิเสธยอดเงินบริจาค 200 ล้านบาท ไม่เคยนำเงินสมาคมไปใช้ส่วนตัว
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 รายการ โหนกระแส นำเสนอกรณีของ นายจักรกฤษณ์ แต่งตั้ง หรือปอนด์ อาสากู้ภัยรับ-ส่งศพฟรี ที่กำลังถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคของสมาคม โดยเฉพาะประเด็นการให้ภรรยาถอนเงินจากบัญชีสมาคมครั้งละ 30,000 บาท รวมถึงข้อกล่าวหาว่ามีการถอนเงินถึง 1,433 ครั้ง และมียอดเงินบริจาคสะสมกว่า 200 ล้านบาท
ปอนด์ยอมรับว่า มีการให้ภรรยาถอนเงินครั้งละ 30,000 บาทจริง แต่ยืนยันว่าตัวเลขการถอนกว่า 1,000 ครั้งไม่เป็นความจริง พร้อมปฏิเสธว่ามูลค่าเงินบริจาคของสมาคมไม่เคยสูงถึง 200 ล้านบาท โดยระบุว่าไม่ทราบที่มาของตัวเลขดังกล่าว
เจ้าตัวชี้แจงว่า ภรรยาดำรงตำแหน่งเหรัญญิกของสมาคมและเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินตามข้อบังคับ การถอนเงินแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปโอนต่อให้อาสาสมัครและเครือข่าย สำหรับเป็นค่าเดินทาง ค่าน้ำมันรถ ค่าจัดซื้อโลงศพ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ โดยทุกธุรกรรมมีเอกสารและหลักฐานการโอนเงิน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
ปอนด์ระบุอีกว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน สมาคมมีเงินบริจาครวมประมาณ 80-90 ล้านบาท หรือราว 70 กว่าล้านบาทในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวถึง ซึ่งไม่เคยแตะหลัก 200 ล้านบาทตามข้อกล่าวหา
ด้านนายกสมาคม ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของปอนด์ ชี้แจงว่า ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายเงินของสมาคมมี 3 คน ได้แก่ นายกสมาคม เหรัญญิก และเลขานุการ โดยการเบิกเงินทุกครั้งจะต้องมีผู้ลงนามร่วมกันอย่างน้อย 2 ใน 3 คน จึงจะสามารถทำธุรกรรมได้ ไม่สามารถให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งถอนเงินได้เพียงลำพัง
ระหว่างรายการ นัยนา ซึ่งระบุว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของที่ดินและเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาค ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้ชื่อบุคคลอื่นทำธุรกรรมซื้อที่ดิน ทั้งที่ระบุว่าเป็นทรัพย์สินของสมาคม รวมถึงการที่ไม่มีชื่อของปอนด์อยู่ในโครงสร้างสมาคม
ปอนด์ยอมรับว่า ในอดีตมีปัญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงการรับราชการทหาร ทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อตัวเองในการทำธุรกรรมหลายอย่าง แม้กระทั่งการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม นัยนาตั้งคำถามเพิ่มเติมว่า หากหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อจริง เหตุใดจึงมีการใช้บัญชีส่วนตัวรับเงินบริจาค
ภายหลังมีการนำหลักฐานโพสต์ในช่วงปี 2563-2564 มาแสดง ซึ่งพบว่ามีการใช้บัญชีส่วนตัวของปอนด์เป็นบัญชีสำรองรับเงินบริจาคจริง โดยปอนด์ชี้แจงว่า เป็นช่วงที่ต้องจัดซื้อสิ่งของเร่งด่วน จึงใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อความสะดวก ก่อนจะยกเลิกการใช้งานและปิดบัญชีดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว และสามารถอธิบายที่มาของเงินทุกบาททุกสตางค์ได้
เมื่อ หนุ่ม กรรชัย ถามตรง ๆ ว่า เคยนำเงินของสมาคมไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ ปอนด์ตอบทันทีว่า "ไม่เคย" พร้อมยืนยันว่าสมาคมไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้ตน และที่ผ่านมาเคยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน ทั้งที่ได้นำสเตทเมนต์ของสมาคมส่งมอบให้ตำรวจตรวจสอบหลายครั้งแล้ว
"ผมยกสเตทเมนต์ของสมาคมให้ตำรวจหลายครั้งแล้ว ผมโดนสอบหลายครั้ง ผมโดนช้ำใจที่สุด คือคนร้องเรียนซ้ำ 18 รายชื่อ ถ้าสมาคมผมมีเงินเยอะจริง ๆ ผมไม่ซื้อรถมือสอง" ปอนด์กล่าวในรายการ
ปอนด์ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จดทะเบียนสมาคมแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีชื่อตนเองเป็นกรรมการของสมาคมได้ เนื่องจากได้กลับไปรับโทษในคดีทหารและดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว พร้อมยืนยันว่าจะนำเอกสารรายรับ-รายจ่ายและบัญชีธนาคารทั้งหมดมาชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเผชิญหน้าคู่กรณี เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสาธารณชน.