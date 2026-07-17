กว่า 10 ปี ในฟาร์มสมุนไพรออร์แกนิค "ฉมาเฮิร์บ" คว้า 8 รางวัล The Selection Choice Awards 2025 ตอกย้ำจุดยืนสมุนไพรไทยคุณภาพ รับกระแส Wellness Economy

ท่ามกลางกระแส Wellness Economy และตลาด Wellness ของไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.45 ล้านล้านบาท ในปี 2567 และมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 10.1% ต่อปี บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด เจ้าของแบรนด์สมุนไพรออร์แกนิค "ฉมาเฮิร์บ" ที่บ่มเพาะมากว่า 10 ปีในฟาร์มออร์แกนิคมาตรฐานสากล ได้รับการยืนยันคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เมื่อผลิตภัณฑ์ 8 รายการผ่านการคัดเลือกรับรางวัล The Selection Choice Awards 2025 สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยออร์แกนิคไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่กำลังกลายเป็นทางหลักในวิถีสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จากสมุนไพรไทยออร์แกนิค ภายใต้แบรนด์ “ฉมาเฮิร์บ” (Chama Herbs) เปิดเผยว่า ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการทุ่มเทพัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยออร์แกนิค มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ตั้งแต่ต้นน้ำในฟาร์มสมุนไพรออร์แกนิคมาตรฐานสากลบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ที่ควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในโรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคปลายน้ำ
"การที่ผลิตภัณฑ์ของ 'ฉมาเฮิร์บ' ถึง 8 รายการได้รับการคัดเลือกจาก The Selection Choice Awards 2025 ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงรางวัลที่เราภาคภูมิใจ แต่คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าสมุนไพรไทยออร์แกนิคที่ผลิตด้วยมาตรฐานสากล สามารถยืนหยัดและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในตลาดสุขภาพที่ผู้บริโภคมองหาและเลือกบริโภคเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐานรับรอง" นางสาวปรินดากล่าว
ผลิตภัณฑ์ของ "ฉมาเฮิร์บ" ที่ได้รับรางวัล The Selection Choice Awards 2025 ทั้ง 8 รายการ ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าสมุนไพร ได้แก่ ยาขี้ผึ้งผสมน้ำมันตะไคร้หอม ชนิดแท่ง พิมเสนน้ำ กลิ่นตะไคร้หอม ชนิดหัวลูกกลิ้ง และยาดมสมุนไพร กลุ่มสินค้าใช้ภายนอก ได้แก่ พิมเสนน้ำ ชนิดหัวลูกกลิ้ง ยาน้ำมันเหลือง ชนิดหัวลูกกลิ้ง และยาน้ำมันเสลดพังพอน และกลุ่มเครื่องสำอาง ได้แก่ น้ำมันมะรุมสกัดเย็นออร์แกนิค 100% และน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ อินทรีย์ สกัดเย็น
อย่างไรก็ดี บริบทของตลาดในปัจจุบันเอื้อต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้อมูลจาก Global Wellness Institute (GWI) ระบุว่า ตลาด Wellness ของไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.45 ล้านล้านบาทในปี 2567 และมีอัตราการเติบโตถึง 10.1% ต่อปี ติดอันดับที่ 7 ของโลกในด้านการเติบโตของตลาด Wellness สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามกระแสสุขภาพโลก แต่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Wellness Economy ในระดับภูมิภาค
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพสู่ Medical & Wellness Hub อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น Medical & Wellness Hub แห่งภูมิภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่ง ฉมา แอ็สเซ็ท ในฐานะผู้ประกอบการสมุนไพรไทยออร์แกนิคที่คิดค้นและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน พร้อมเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศในครั้งนี้
นางสาวปรินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า แบรนด์ "ฉมาเฮิร์บ" มีจุดเริ่มต้นจากความรักและความตั้งใจในการหาทางเลือกด้านสุขภาพให้กับครอบครัว จนพัฒนาเป็นฟาร์มออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก IFOAM, EU, USDA และ COR ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เกือบ 100 SKUs ทั้งในกลุ่มยาสมุนไพร อาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดยทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาร่วมกับทีมแพทย์แผนไทย และผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Basic GMP เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ได้รับไปนั้นปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริง
“เราเชื่อมั่นว่าสมุนไพรไทยออร์แกนิคมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก หากเราควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมีมาตรฐานสากลที่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้ความไว้วางใจได้ รางวัลในครั้งนี้จึงเป็นเพียงก้าวแรกของเส้นทางที่เรามุ่งมั่นจะเดินต่อไป" นางสาวปรินดากล่าวทิ้งท้าย
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ "ฉมาเฮิร์บ" สามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ผ่าน Line Official: @chamaherbs และเว็บไซต์ www.chamaherbs.com หรือเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าออฟไลน์ชั้นนำ ได้แก่ ร้านขายยา Pure Big C, Asiatique, ICONSIAM, Gourmet Market, สารพัดไทย, ร้านยา D-Chain, King Power สาขาสุวรรณภูมิและสาขารางน้ำ, วิลล่า มาร์เก็ต และ Chama Thaiwellness ท่าเตียน
อนึ่ง รางวัล The Selection Choice Awards 2025 จาก The Selection แพลตฟอร์มคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณภาพ ภายใต้แนวคิด "เลือกที่ใช่ให้สุขภาพ" ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลากหลายสาขาร่วมพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการลงใน The Selection Health Catalogue ในแต่ละไตรมาส โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนสูงสุดตามหลักเกณฑ์ของ The Selection และได้รับยอดเข้าชมสูงสุดบนเว็บไซต์ TheSelectionTH.com เพื่อเป็นเครื่องการันตีคุณภาพให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เชื่อถือได้อย่างมั่นใจ