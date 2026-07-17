ไต้หวันขยาย “ฟรีวีซ่า” นักท่องเที่ยวไทยอีก 1 ปี ตัดสิทธิ์กัมพูชา

MGR Online: รัฐบาลไต้หวันประกาศขยายระยะเวลามาตรการฟรีวีซ่าให้กับคนไทยออกไปอีก 1 ปี แต่ระงับสิทธิ์ที่เคยให้กับกัมพูชา หลังเกิดความไม่ปลอดภัยจากขบวนการหลอกลวงออนไลน์
กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประกาศในวันนี้ (17ก.ค.) ขยายระยะเวลาทดลองมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (ฟรีวีซ่า)
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยออกไปอีก 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2570 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน
ถึงแม้ว่า ทางการไต้หวันจะใช้คำว่า “มาตรการทดลองยกเว้นวีซ่า” สำหรับนักท่องเที่ยวไทย โดยพิจารณาปีต่อปี แต่มาตรการนี้ได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 และตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจน ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้อย่างมาก โดยในปี 2567 และ 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยือนไต้หวันกว่า 500,000 ครั้ง และชาวไต้หวันที่เดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านครั้ง ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลายปี
มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ “มุ่งใต้ใหม่” 新南向政策เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเข้าไต้หวัน
2. อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา และลาว ได้รับสิทธิ์ “ผ่อนปรนพิเศษ” โดยลดเงื่อนไขในการเดินทางเข้าไต้หวันแบบกรุ๊ปทัวร์ และผู้ที่มีวีซ่าและสิทธิ์พำนักของประเทศพัฒนาแล้ว (สหรัฐฯ,แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สหราชอาณาจักร,ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ หรือกลุ่มประเทศเชงเกน) จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเข้าไต้หวัน
ตัดสิทธิ์กัมพูชา ต้องกลับไปขอวีซ่าเต็มรูปแบบ
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปีนี้ ทางการไต้หวันได้ยกเลิกสิทธิ์ “ผ่อนปรนพิเศษ” ที่เคยให้กับชาวกัมพูชา ตั้งแต่วันที่1 ส.ค.2569 เป็นต้นไป ทำให้ชาวกัมพูชาที่จะเดินทางไปไต้หวันจะต้องขอวีซ่า และถูกตรวจสอบตามขั้นตอนที่เข้มงวด
กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ระบุว่า จะยังคงทบทวนและปรับปรุงนโยบายวีซ่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยพรมแดนและความมั่นคงสาธารณะ
ทั้งนี้ รัฐบาลไต้หวันได้ออกประกาศเตือนพลเมืองให้ระมัดระวังขั้นสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังกัมพูชา เนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงคนไต้หวันให้ไปทำงาน บังคับให้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ.