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ไต้หวันขยาย “ฟรีวีซ่า” นักท่องเที่ยวไทยอีก 1 ปี ตัดสิทธิ์กัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online: รัฐบาลไต้หวันประกาศขยายระยะเวลามาตรการฟรีวีซ่าให้กับคนไทยออกไปอีก 1 ปี แต่ระงับสิทธิ์ที่เคยให้กับกัมพูชา หลังเกิดความไม่ปลอดภัยจากขบวนการหลอกลวงออนไลน์

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประกาศในวันนี้ (17ก.ค.) ขยายระยะเวลาทดลองมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (ฟรีวีซ่า)
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยออกไปอีก 1 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2570 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน 

ถึงแม้ว่า ทางการไต้หวันจะใช้คำว่า “มาตรการทดลองยกเว้นวีซ่า” สำหรับนักท่องเที่ยวไทย โดยพิจารณาปีต่อปี แต่มาตรการนี้ได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 และตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจน ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้อย่างมาก โดยในปี 2567 และ 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยือนไต้หวันกว่า 500,000 ครั้ง และชาวไต้หวันที่เดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านครั้ง ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลายปี

มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์ “มุ่งใต้ใหม่” 新南向政策เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเข้าไต้หวัน
2. อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา และลาว ได้รับสิทธิ์ “ผ่อนปรนพิเศษ” โดยลดเงื่อนไขในการเดินทางเข้าไต้หวันแบบกรุ๊ปทัวร์ และผู้ที่มีวีซ่าและสิทธิ์พำนักของประเทศพัฒนาแล้ว (สหรัฐฯ,แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สหราชอาณาจักร,ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ หรือกลุ่มประเทศเชงเกน) จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเข้าไต้หวัน

https://www.boca.gov.tw/cp-220-8253-ff790-2.html
ตัดสิทธิ์กัมพูชา ต้องกลับไปขอวีซ่าเต็มรูปแบบ
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปีนี้ ทางการไต้หวันได้ยกเลิกสิทธิ์ “ผ่อนปรนพิเศษ” ที่เคยให้กับชาวกัมพูชา ตั้งแต่วันที่1 ส.ค.2569 เป็นต้นไป ทำให้ชาวกัมพูชาที่จะเดินทางไปไต้หวันจะต้องขอวีซ่า และถูกตรวจสอบตามขั้นตอนที่เข้มงวด

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ระบุว่า จะยังคงทบทวนและปรับปรุงนโยบายวีซ่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยพรมแดนและความมั่นคงสาธารณะ

ทั้งนี้ รัฐบาลไต้หวันได้ออกประกาศเตือนพลเมืองให้ระมัดระวังขั้นสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังกัมพูชา เนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงคนไต้หวันให้ไปทำงาน บังคับให้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ.

ไต้หวันขยาย “ฟรีวีซ่า” นักท่องเที่ยวไทยอีก 1 ปี ตัดสิทธิ์กัมพูชา
https://www.boca.gov.tw/cp-220-8253-ff790-2.html