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เจ้าหญิงแอนน์ และ พระสวามี ประทับเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร (Her Royal Highness Princess Anne, The Princess Royal) พระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร และพลเรือโท เซอร์ ทิโมที ลอเรนซ์ (Vice Admiral Sir Timothy Laurence) พระสวามี เสด็จมาประทับเรือ ณ ท่าราชวรดิฐ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพพระบรมมหาราชวังและแม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และ พลเรือเอกไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ










เจ้าหญิงแอนน์ และ พระสวามี ประทับเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหญิงแอนน์ และ พระสวามี ประทับเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหญิงแอนน์ และ พระสวามี ประทับเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหญิงแอนน์ และ พระสวามี ประทับเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
เจ้าหญิงแอนน์ และ พระสวามี ประทับเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา
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