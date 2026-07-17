เจ้าหญิงแอนน์ และ พระสวามี ประทับเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร (Her Royal Highness Princess Anne, The Princess Royal) พระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร และพลเรือโท เซอร์ ทิโมที ลอเรนซ์ (Vice Admiral Sir Timothy Laurence) พระสวามี เสด็จมาประทับเรือ ณ ท่าราชวรดิฐ เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพพระบรมมหาราชวังและแม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และ พลเรือเอกไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ