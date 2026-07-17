หยุดสุดสัปดาห์นี้เตรียมพุ่งตัว "IMPACT Speed Fest 2026" อีเวนต์ไลฟ์สไตล์แห่งปี เทศกาลความเร็วที่มากกว่างานรถ 17-19 ก.ค.69 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ชวนเปิดประสบการณ์ความสนุกสุดสัปดาห์ IMPACT Speed Fest 2026 อีเวนต์ไลฟ์สไตล์แห่งปี กระทบไหล่อินฟลูเอนเซอร์และนักแข่งผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการรถแต่งตัวจริงเสียงจริง สุดเร้าใจการสะบัดท้ายดริฟต์รถแบบลุ้นระทึกจากทีมนักแข่งระดับเทพ D1GP Thailand และนักดริฟต์ชื่อดังบินตรงจากประเทศญี่ปุ่น คัดสรรไอเทมระดับ Rarest สตรีทแฟชั่นจากแบรนด์ชั้นนำมาให้คอมมูนิตี้ได้สะสม พร้อมเปิดพื้นที่ความสนุกเต็มสูบที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันตลอด 3 วันเต็ม เริ่ม17-19 ก.ค.69 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน IMPACT Speed Fest 2026 มหกรรมยานยนต์และไลฟ์สไตล์แห่งปี กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีคอมมูนิตี้หรือชุมชนคนรักรถที่หลากหลาย ทั้งชุมชนคนแต่งรถ คอมมูนิตี้ที่รวมตัวแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับวงการรถ ไปจนถึงการแข่งขันรถที่คึกคัก เนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับวงการนี้อย่างครบครัน ทั้งสนามแข่งรถระดับมาตรฐานสากล รวมถึงงานแสดงสินค้ายานยนต์ระดับเอเชียที่จัดขึ้นเป็นประจำ แต่กิจกรรมต่างๆยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยไม่มีศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดเป็นแนวคิดในการเชื่อมโยงคอมมูนิตี้คนรักรถเข้าด้วยกัน
สำหรับ IMPACT Speed Fest 2026 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้ย้ายสถานที่จากริมทะเสสาบเมืองทองธานีมาจัดที่อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 ภายใต้แนวคิด “MOVING THAI RESTORATION CRAFTSMANSHIP FORWARD TOGETHER” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่เวทีสากล
“เป้าหมายสำคัญของการจัดงานนี้ คือ การผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น "Destination of Car Culture" หรือ ศูนย์กลางวัฒนธรรมยานยนต์ที่ชัดเจนในระดับภูมิภาค ด้วยการเป็นพื้นที่ที่รวบรวมกลุ่มคนรักรถจากหลากหลายคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเราไม่ได้มองว่างานนี้เป็นแค่งานโชว์รถ แต่กำลังสร้าง 'แลนด์มาร์กแห่งวัฒนธรรมยานยนต์' ที่รวมศิลปะ แฟชั่น ดนตรี และความเร็วเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นว่า งานคราฟต์และฝีมือการบูรณะรถของคนไทยนั้นยืนหนึ่งไม่แพ้ใครในระดับสากล พร้อมมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับวงการยานยนต์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกอย่างยั่งยืน”
ไฮไลต์น่าสนใจ ได้แก่
• JDM Legends & Celebs เปิดโอกาสให้พบปะผู้สร้างอิทธิพลต่อวงการรถแต่งและมอเตอร์สปอร์ตโลก อาทิ Smoky Nagata (Top Secret), Isami Amemiya (RE Amemiya), Kei Miura (Rocket Bunny / Pandem), Max Orido, Ariza Mizuhara (Rocket Bunny / Pandem), Daisuke Mizuguchi (HKS), Hironao Yokomaku (VeilSide), Michizo Niikura (Mine’s) และ Chieko Iioka (TRUST / GReddy) พร้อมด้วยคนดังและอินฟลูเอนเซอร์สายยานยนต์ของไทย นำโดย เบียร์ ใบหยก (Top Secret Thailand), โอ๊ต ปราโมทย์ และ คุณโก้-คุณเชษฐ์ (Street Doc)
• Live Action & Loading Drift ชมการแสดงดริฟต์สุดเร้าใจจากทีมนักแข่ง D1GP Thailand และนักดริฟต์ชื่อดังจากญี่ปุ่น พร้อมการแข่งขัน BKKC Time Attack ครั้งที่ 4 และกิจกรรม Extreme Stunt Show จาก Red Bull
• The Iconic Showcase & Rare Legends ตื่นตาตื่นใจกับขบวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์หาชมยากกว่า 3,000 คันจากคาร์คลับทั่วประเทศ รวมถึงรถแต่งระดับตำนานจากสำนักแต่งชั้นนำของญี่ปุ่น อาทิ TOYOTA 86 RS-3 by HKS, Rocket Bunny Nissan GT-R R34, RE Amemiya Mazda RX-7, Top Secret Mazda RX-7 และรถแข่ง Formula 1 จาก Red Bull
• Restoration Craftsmanship ครั้งแรกกับการเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานของช่างบูรณะรถยนต์ชาวไทยฝีมือระดับโลก สะท้อนศักยภาพและยกระดับงานช่างไทยสู่มาตรฐานสากล
• Automotive Market รวมสินค้า อะไหล่ และของแต่งรถจากกว่า 350 แบรนด์ พร้อมของสะสม
รุ่นพิเศษ สินค้าลิมิเต็ดสำหรับนักสะสมและผู้รักรถ
• Fashion & Lifestyle Zone พบกับสินค้าแฟชั่น และไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักรถจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Converse Thailand, Smith Vintage Element 72 รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและโรงรถ
• Game Arena ระเบิดความมันส์ไปกับสนามประลอง Sim Racing ระดับโปร และคอมมูนิตี้ RC Drift / RC Off-Road ชวนทุกคนมาดวลความเร็วแบบไร้ขีดจำกัด
• Food Zone เติมพลังความอร่อยกับโซนอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิปในรูปแบบ Food Truck ขนเมนูเด็ดมาให้สายซิ่งได้อิ่มอร่อยเคล้าเสียงเครื่องยนต์ตลอดทั้งงาน
สุดสัปดาห์นี้ชวนครอบครัวมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ IMPACT Speed Fest 2026 วันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี