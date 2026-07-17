ไวรัลทะลุล้านวิว! รวบสาวค้ายา 99 เม็ด ดิ้นขัดขืนเรียกหาพ่อ อ้างหาเงินเลี้ยงบุพการี โซเชียลซัด "กตัญญูผิดวิธี"

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อคลิปปฏิบัติการบุกจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด มียอดเข้าชมทะลุ 1 ล้านครั้ง หลังผู้ต้องหาหญิงดิ้นขัดขืนการจับกุม ร้องไห้เรียกหาพ่อ และให้การอ้างว่าขายยาบ้า 99 เม็ดเพื่อหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ จนสังคมตั้งคำถามหนัก... ความกตัญญู ควรนำมาเป็นข้ออ้างในการทำผิดกฎหมายหรือไม่
กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ค. เพจเฟซบุ๊ก "ชุดไล่ล่า เมืองนคร" ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอปฏิบัติการบุกเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องสงสัยหญิงในคดียาเสพติด ซึ่งล่าสุดมียอดผู้เข้าชมทะลุ 1 ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนอกเครื่องแบบ เข้าทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหญิงรายหนึ่ง โดยผู้ต้องสงสัยมีท่าทีขัดขืนการจับกุมอย่างรุนแรง ทั้งพยายามดิ้นรน สะบัดตัวหนี พร้อมกับมีอาการตื่นตระหนก ร้องไห้โวยวายตะโกนคำว่า "ไม่เอา!" และ "ปล่อย!" ซ้ำหลายครั้ง นอกจากนี้ยังตะโกนเรียกหา "พ่อ" ให้มาช่วยตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้ จึงได้ทำการตรวจค้น และพบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในตลับพลาสติกสีแดง เมื่อตรวจสอบภายในพบว่าเป็นยาเสพติดจำนวน 99 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสอบปากคำเบื้องต้นในที่เกิดเหตุทันทีเพื่อกดดันและขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติด ซึ่งผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในสภาวะจำนนต่อหลักฐาน ได้ให้การอ้างว่า ที่ทำลงไปเพราะต้องการหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่
ทางเพจ "ชุดไล่ล่า เมืองนคร" ได้ระบุข้อความประกอบคลิปเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจว่า "ทุกคนมีภาระ มีคนที่ต้องดูแลเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เลือกหาเงินด้วยการขายยาเสพติด ผู้ต้องหาให้เหตุผลว่าต้องการหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับ แต่ยาเสพติด 99 เม็ดที่พบในวันนี้ ไม่อาจทำให้การกระทำนั้นถูกต้องตามกฎหมายได้ ความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการทำผิดกฎหมายครับ"
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่มองว่า การทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องและอาชีพที่สุจริต การอ้างความกตัญญูเพื่อแลกกับเงินทางลัดที่สร้างความเดือดร้อนให้สังคมนั้น ไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อหลุดพ้นความผิดได้ พร้อมทั้งฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า หากเลือกที่จะเดินทางสายนี้แล้ว เมื่อถูกจับกุมก็ต้องพร้อมยอมรับสภาพและผลกรรมที่ตามมา