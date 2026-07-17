สอบตกยับ! ดร.ธนชาติ สับเละ TH-AI Passport โหลดไฟล์ล่ม-สรุปงานพัง เป็นได้แค่แชตบอตรุ่นเก่า

กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการเทคโนโลยี เมื่อ รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับแถวหน้า ออกมาเปิดเผยผลการทดสอบเปรียบเทียบการทำงานระหว่างโปรแกรม TH-AI Passport และ ChatGPT เวอร์ชันฟรี โดยชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของ TH-AI Passport ในการประมวลผลขั้นสูงเพื่อใช้งานจริง ทั้งข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บและการสร้างไฟล์เอกสาร พร้อมระบุชัดว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบโจทย์นโยบายยกระดับทักษะ (Upskill/Reskill) ของบุคลากรได้เมื่อเทียบกับเครื่องมือฟรีที่มีอยู่ในตลาด
วันนี้ (17 ก.ค.) รองศาสตราจารย์ ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับแถวหน้าของประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความสรุปผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง ChatGPT เวอร์ชันฟรี และ TH-AI Passport โดยชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดอย่างมีนัยสำคัญของ TH-AI Passport ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานจริง
จากการทดสอบมอบหมายงานให้ประมวลผลไฟล์รายงานประจำปี (PDF) จำนวน 16 แห่งเพื่อสร้างเป็นรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร พบว่า ChatGPT สามารถใช้ระบบ Agent วิเคราะห์และสร้างผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์ Word และ PowerPoint ได้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 20 นาที ในขณะที่ TH-AI Passport ประสบความล้มเหลวในทุกขั้นตอน ตั้งแต่พื้นที่อัปโหลดไฟล์ไม่เพียงพอ ขาดเครดิตในการประมวลผล ไปจนถึงการไม่รองรับการสร้างไฟล์เอกสาร ผู้เขียนจึงสรุปทิ้งท้ายว่า TH-AI Passport มีขีดความสามารถเทียบเท่าเพียงแชตบอตรุ่นเก่า ซึ่งไม่ตอบโจทย์เป้าหมายในการยกระดับทักษะ (Upskill/Reskill) ของบุคลากร และการเลือกใช้งาน AI เวอร์ชันฟรีที่มีอยู่บนท้องตลาดในปัจจุบันยังเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่ามาก ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนชาติ ได้ระบุข้อความว่า
"มีคนถามผมว่าเช้านี้จะทดสอบ TH-AI Passport เรื่องใดอีกเมื่อเทียบกับ AI เวอร์ชั่นฟรี จริงๆ เมื่อคืนนี้ผมโพสต์ความสามารถของ ChatGPT Free ที่สนทนาเสียงพูดกับเราแบบ Real-time แปลสดๆ ให้ดู แต่ไม่สาธิตของ TH-AI Passport ก็เพราะเรื่องแบบนี้เขาไม่สามารถทำได้เลยเมื่อเทียบกับ AI เวอร์ชั่นฟรี
รอบนี้ผมจะสาธิตการใช้ Agent เพราะ ChatGPT Version Free สามารถเล่น ChatGPT Work ได้แม้อาจไม่กี่ครั้งต่อวัน แต่ก็สามารถทำงานได้ดี เมื่อเทียบกับ TH-AI Passport ที่ไม่มีให้เล่นเลย ผมมีไฟล์รายงานประจำปีของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง ในรูปแบบของไฟล์ PDF ผมต้องการให้ AI ช่วยสร้างบทสรุปให้ผู้บริหารในรูปแบบของ Microsoft Word และ Powerpoint ผมสั่ง ChatGPT Version Free ด้วย Prompt
"จากไฟล์รายงานประจำปีของธนาคารทุกธนาคารใน Folder นี้ ให้เขียนรายงานสรุปให้ผู้บริหารในรูปของ Documents และไสลด์นำเสนอผู้บริหารในรูปแบบ Presentations"
ปรากฏว่าเขาใช้เวลาประมาณ 20 นาที สร้างไฟล์ Word และ Powerpoint จำนวนหลายหน้าให้นำไปใช้ต่อได้เลย
ด้วย Prompt เดียวกันผมให้ TH-AI Passport ลองทำดู สิ่งที่ผมพบ
1) Fail ตั้งแต่การโหลดไฟล์ธนาคาร 16 แห่ง โหลดมาได้แค่ 3 แห่ง บอกว่าพื้นที่ไม่พอ ทั้งที่ AI เวอร์ชั่นฟรีต่างๆ ทำได้
2) เมื่อมีเพียงสามไฟล์ก็ลองให้เขาประมวลผล ปรากฏว่าเขาบอกว่าเครดิตไม่พอไม่สามารถอ่านไฟล์ทั้งสามได้ แถมยังบอกว่าเขาไม่สามารถสร้าง Word หรือ Powerpoint ได้
จากตัวอย่างนี้ที่แสดงมาเราคงไม่สามารถคาดหวังว่าโปรแกรม TH-AI Passport จะมาช่วย Upskill/Reskill คนให้ทำงานได้ดีขึ้น นอกจากใช้เป็น ChatBot รุ่นเก่า เพราะถ้าจะทำงาน เลือกใช้ AI Version Free ที่มีอยู่ดีกว่ามากครับ"