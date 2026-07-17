ด่วน! ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่า ชายแดนกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บาดเจ็บ 2 นาย

กองทัพภาคที่ 2 รายงานเหตุทหารไทยประจำฐานภูผาเหยียบกับระเบิดเก่าพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างปฏิบัติงานเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐาน กำลังพลบาดเจ็บ 2 นาย นำตัวส่งรักษาที่ รพ.กันทรลักษ์
วันนี้(17 ก.ค.) เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์รายงาน เกิดเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากทุ่นระเบิดเก่าที่ทำงานไม่เต็มที่ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยระบุว่า วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2569 เวลา ประมาณ 12:00 น. กำลังพลฐานปฏิบัติการภูผาเหยียบกับระเบิดเก่าที่ตกค้างในพื้นที่ ขณะปฏิบัติงานในการเสริมความมั่นคงปรับปรุงฐานปฏิบัติในพื้นที่ เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 2 นาย โดยรายแรกมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าและข้อเท้าบวมช้ำจากแรงระเบิด รายที่สองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสเก็ดระเบิด
ปัจจุบันนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์เพื่อรับการรักษาเรียบร้อย รายละเอียดอื่นๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป