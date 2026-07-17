น่าห่วง! นักเรียนตั้งวง "สักลาย" กันเองในโรงเรียน หมอแล็บฯ เตือนใช้เข็มซ้ำเสี่ยงโรค ชาวเน็ตเตือนสติโตมาจะเสียใจ

“หมอแล็บแพนด้า” เปิดภาพกลุ่มนักเรียน แอบพกเครื่องสักไฟฟ้ามาลงเข็มกันเองถึงในโรงเรียน หากใช้เข็มซ้ำเสี่ยงรับโรคร้าย รุ่นพี่โซเชียลแห่เตือนสติ ค่าเลเซอร์ลบรอยสักตอนโต แพงกว่าตอนทำหลายเท่า
วันนี้ (17 ก.ค.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" ได้โพสต์เรื่องราวน่าห่วงหลังพบกลุ่มนักเรียนนำเครื่องสักไฟฟ้าเข้ามาทำการสักผิวหนังให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันเองภายในพื้นที่โรงเรียน ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเลือด
โดยทางเพจระบุว่า “โหว! แฟนเพจแจ้งมาว่า ตอนนี้เด็กนักเรียนบางโรง มีการแอบเอาเครื่องสักมาสักให้กันเองในโรงเรียน
ไม่รู้ว่าที่ไหน เพราะคนแจ้งยังไม่อ่านแชทผม ซึ่งโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดเชื้อนะคร้าบบบบ การสักในห้องเรียนหรือห้องน้ำจะทำให้แผลสัมผัสกับฝุ่นและแบคทีเรีย เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียผิวหนังอักเสบเป็นหนอง
และที่อันตรายมากๆคือ เสี่ยงโรคติดต่อทางเลือด ถ้าทำไม่สะอาด ขาดความรู้ ใช้เข็มซ้ำหรือขาดระบบหมุนเวียนอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน จะเสี่ยงต่อโรคสารพัด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเชื้อ HIV
ลองสังเกตบุตรหลานด้วยนะครับ ลูกหลานเรากลับบ้านไป มีรอยสักตามแขนตามขาเพิ่มขึ้นทุกวันรึเปล่า“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เตือนสติยักเรียนกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก เช่น ค่าเลเซอร์ลบแพงมาก แต่ตอนนี้น้องยังคิดไม่ได้หรอก โตสัก 25-26 ก่อนจะเริ่มหาราคาแก้ , กว่าจะโต กว่าจะคิดได้ รอยสักนะคะ ไม่ใช่รอยหมึกปากกา , โตมาแล้วพวกมึงจะเสียใจ เพื่อนกุ สักเสือ ได้แมวเป้ามาแล้ว