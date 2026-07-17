สำนักการโยธาฯ แจง ภาพตอม่อร้าวที่แท้คือ "รอยทางแก๊งปลวก" ยืนยันโครงสร้างปลอดภัย

คนกรุงฯผวา เมื่อมีคนแชร์ภาพรอยแตกร้าวใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์ ล่าสุด สำนักการโยธา กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ยืนยันชัดเจนว่า "สะพานยังปลอดภัย 100%" เพราะรอยที่เห็นไม่ใช่ปูนแตก แต่เป็นแค่ "รอยทางเดินปลวก" เท่านั้น
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. เพจ “สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร“ ได้ออกมาโพสต์ภาพลงพื้นที่ตรวจสอบภาพรอยแตกร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์ พร้อมประกาศ "ยืนยันความปลอดภัย" และชี้แจงว่ารอยร้าวดังกล่าวรอยทางเดินของปลวก ไม่ใช่รอยปูนแตก
โดยรายงานว่า “ยืนยัน ! โครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์ยังปลอดภัย
จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์ สำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ามิใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของตอม่อสะพานฯ แต่อย่างใด แต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาตอม่อต้นหนึ่ง ซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาตอม่อแต่อย่างใด
ถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิต – ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2568 ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้น ลดปัญหารถติดในย่านดอนเมือง และลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจร
ประชาชนสามารถร่วมกันเป็นหูเป็นตา แจ้งปัญหาเมืองผ่านทางสายด่วนกทม. โทร.1555 หรือช่องทาง Traffy fondue ”