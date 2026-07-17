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แฉ"ปอนด์" กู้ภัยดังอมเงินบริจาค 81 ล้าน พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว เจ้าตัวลั่นไม่จริง ท้าชนคนปล่อยหลักฐานกลางรายการดัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจดังงัดสลิปแฉสมาคมกู้ภัยชื่อดัง พบมีการให้เมียโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว ยอดบริจาครวมทะลุ 246 ล้าน ดึงเป็นเงินสดออกไปถึง 81.9 ล้านบาท! ล่าสุด "ปอนด์ จักรกฤษณ์" โพสต์ปฏิเสธ พร้อมเตรียมนำหลักฐานชี้แจงในรายการโหนกระแสวันนี้ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์

วันนี้ (17 ก.ค.) เพจ “แสงอรุณการยาง ธาตุพนม-นาแก” ได้ออกมาโพสต์เปิดประเด็น ตั้งคำถามถึงหนุ่มกู้ภัยชื่อดัง ว่า หากมีการใช้ภรรยาเบิกเงินจากบัญชีสมาคมเข้าบัญชีส่วนตัว แล้วนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่? พร้อมขอให้ช่วยแชร์เพื่อให้สังคมรับรู้โดยในโพสต์ยังแนบภาพข้อมูลสถิติทางการเงินของสมาคมกู้ภัยดัง

พบว่าเงินบริจาค 246 ล้าน แล้วมีการถอนเงินสดออกไป 81.9 ล้าน โดยแบ่งถอน ครั้งละ 30,000 บาท ถึง 1,433 ครั้ง ถอนสูงสุดวันเดียวคือ 1.03 ล้าน

ต่อมา เพจ “ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ“ ออกมาโพสต์ข้อความด้วยว่า “คนดีศรีบ้านด่าน ยอดเงินบริจาคเกือบ 100 ล้าน โอนเข้าบัญชีส่วนตัว โอ๊ยยย กลิ่นตุ ๆ แรงมากกก”

ล่าสุด เฟซบุ๊ก ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวและพร้อมเตรียมไปออกรายการโหนกระแสวันนี้ (17 ก.ค.) โดยระบุว่า “246ล้าน โอ้ววว แม่เจ้า จะหลุด พร้อมไปทุกรายการครับ แต่ต้องเอาตัวคนปล่อยหลักฐานมาด้วย“

ขณะเดียวกัน “ซองดูฮี” ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากศรีสะเกษ ก่อนเปิดศึกดรามากับ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เรื่องขบวนส่งร่างพระธุดงค์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “มนุษย์มีกรรมเป็นของตน ไม่มีใครหนีพ้นผลแห่งการกระทำของตนเองไปได้“









แฉ"ปอนด์" กู้ภัยดังอมเงินบริจาค 81 ล้าน พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว เจ้าตัวลั่นไม่จริง ท้าชนคนปล่อยหลักฐานกลางรายการดัง
แฉ"ปอนด์" กู้ภัยดังอมเงินบริจาค 81 ล้าน พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว เจ้าตัวลั่นไม่จริง ท้าชนคนปล่อยหลักฐานกลางรายการดัง
แฉ"ปอนด์" กู้ภัยดังอมเงินบริจาค 81 ล้าน พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว เจ้าตัวลั่นไม่จริง ท้าชนคนปล่อยหลักฐานกลางรายการดัง
แฉ"ปอนด์" กู้ภัยดังอมเงินบริจาค 81 ล้าน พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว เจ้าตัวลั่นไม่จริง ท้าชนคนปล่อยหลักฐานกลางรายการดัง
แฉ"ปอนด์" กู้ภัยดังอมเงินบริจาค 81 ล้าน พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว เจ้าตัวลั่นไม่จริง ท้าชนคนปล่อยหลักฐานกลางรายการดัง