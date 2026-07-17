แฉ"ปอนด์" กู้ภัยดังอมเงินบริจาค 81 ล้าน พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว เจ้าตัวลั่นไม่จริง ท้าชนคนปล่อยหลักฐานกลางรายการดัง

เพจดังงัดสลิปแฉสมาคมกู้ภัยชื่อดัง พบมีการให้เมียโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว ยอดบริจาครวมทะลุ 246 ล้าน ดึงเป็นเงินสดออกไปถึง 81.9 ล้านบาท! ล่าสุด "ปอนด์ จักรกฤษณ์" โพสต์ปฏิเสธ พร้อมเตรียมนำหลักฐานชี้แจงในรายการโหนกระแสวันนี้ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์
วันนี้ (17 ก.ค.) เพจ “แสงอรุณการยาง ธาตุพนม-นาแก” ได้ออกมาโพสต์เปิดประเด็น ตั้งคำถามถึงหนุ่มกู้ภัยชื่อดัง ว่า หากมีการใช้ภรรยาเบิกเงินจากบัญชีสมาคมเข้าบัญชีส่วนตัว แล้วนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่? พร้อมขอให้ช่วยแชร์เพื่อให้สังคมรับรู้โดยในโพสต์ยังแนบภาพข้อมูลสถิติทางการเงินของสมาคมกู้ภัยดัง
พบว่าเงินบริจาค 246 ล้าน แล้วมีการถอนเงินสดออกไป 81.9 ล้าน โดยแบ่งถอน ครั้งละ 30,000 บาท ถึง 1,433 ครั้ง ถอนสูงสุดวันเดียวคือ 1.03 ล้าน
ต่อมา เพจ “ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ“ ออกมาโพสต์ข้อความด้วยว่า “คนดีศรีบ้านด่าน ยอดเงินบริจาคเกือบ 100 ล้าน โอนเข้าบัญชีส่วนตัว โอ๊ยยย กลิ่นตุ ๆ แรงมากกก”
ล่าสุด เฟซบุ๊ก ปอนด์ จักรกฤษณ์ แต่งตั้ง ได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวและพร้อมเตรียมไปออกรายการโหนกระแสวันนี้ (17 ก.ค.) โดยระบุว่า “246ล้าน โอ้ววว แม่เจ้า จะหลุด พร้อมไปทุกรายการครับ แต่ต้องเอาตัวคนปล่อยหลักฐานมาด้วย“
ขณะเดียวกัน “ซองดูฮี” ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากศรีสะเกษ ก่อนเปิดศึกดรามากับ ปอนด์ จักรกฤษณ์ เรื่องขบวนส่งร่างพระธุดงค์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “มนุษย์มีกรรมเป็นของตน ไม่มีใครหนีพ้นผลแห่งการกระทำของตนเองไปได้“