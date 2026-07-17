ทอ.พาลุย “Pitch Black”! โชว์ศักยภาพน่านฟ้าไทย ร่วมซ้อมรบชาติพันธมิตรระดับสเกลโลก

เปิดเบื้องหลัง 'Pitch Black' เวทีการฝึกปฏิบัติการทางอากาศผสมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ณ ประเทศออสเตรเลีย ที่จัดต่อเนื่องมากว่า 40 ปี กองทัพอากาศไทยชี้ นี่ไม่ใช่แค่การฝึกบินรบทางยุทธวิธี แต่คือการผนึกกำลังชาติพันธมิตรทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขั้นสูง ยกระดับความพร้อมปฏิบัติการร่วม และเตรียมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต
เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เพจ "กองทัพอากาศไทย" ออกมาโพสต์ข้อความทำความรู้จัก "Pitch Black"
"Pitch Black" คือหนึ่งในการฝึกปฏิบัติการทางอากาศผสมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของภูมิภาคซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยกองทัพอากาศออสเตรเลียมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 โดยเป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมกองกำลังทางอากาศจากหลากหลายชาติพันธมิตรรวมถึงประเทศไทย มาร่วมวางกำลังและจำลองการรบทางอากาศที่ซับซ้อนและสมจริง ณ ดินแดนทางตอนเหนือของออสเตรเลีย
ซึ่งหัวใจสำคัญของการฝึกระดับสเกลใหญ่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการพัฒนาขีดความสามารถทางยุทธวิธี แต่ยังมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขั้นสูง ยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติการร่วม และกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างมิตรประเทศเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายในอนาคตอย่างบูรณาการ