Calender News Heart & Hand : Life Skills Center เพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างปกติสุข

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ Heart & Hand: Life Skills Center พื้นที่สร้างสรรค์ แบ่งปันแรงใจ ฝึกทักษะชีวิตผู้บกพร่องทางจิต และการประชุมสามัญครั้งที่ 23 ประจำปี 2568 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ฝึกฝนให้ผู้บกพร่องทางจิตสามารถดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การรับประทานอาหาร และการจัดการภารกิจส่วนตัวได้ด้วยตนเอง เพื่อลดภาระของผู้ดูแล มีความพร้อมในการออกสู่สังคมได้ด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อสาร สร้างพื้นที่ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ฝึกการสร้างสัมพันธภาพ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างปกติสุข
รวมถึงเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อช่วย ในการจัดการอารมณ์ ความเครียด และสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ผ่านชิ้นงานหรือกิจกรรมที่ทำสำเร็จเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและสร้างโอกาสทางอาชีพผ่านการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนพิการ ผู้ดูแล และองค์กรเครือข่าย นำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อให้สมาชิกได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 และจัดทำแผนขับเคลื่อนงานของสมาคมฯร่วมกับเครือข่าย ปี 2570
โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อช่วยในการจัดการอารมณ์ ความเครียด สร้างความภาคภูมิในในตนเอง ผ่านชิ้นงานหรือกิจกรรมที่ทำสำเร็จ พร้อมกันนี้เพื่อเผยแพร่ศักยภาพและสร้างโอกาสทางอาชีพ ผ่านการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของคนพิการ ผู้ดูแลและแกนนำองค์กรเครือข่าย นำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้ และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยงานในปีนี้ประกอบด้วย นิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกชมรมเครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่อง ทางจิตแห่งระเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วม อาทิ การบรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น “ผู้บกพร่องทางจิตสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานได้จริงหรือเปล่า”, “การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยจิตเวชในสังคมควรทำอย่างไร” และการเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของครอบครัว : ยาใจเข็มแรกและการฟื้นฟูที่ยั่งยืน”, “ผู้บกพร่องทางจิต ป่วยแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้หรือเปล่า” เป็นต้น โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 9.00 – 21.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/amidmh.th