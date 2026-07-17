เอส เอฟ เปิดแคมเปญ Gen C Cinema ส่ง “Gen C EDITION PACKAGE” แพ็กเกจดูหนังสุดคุ้มที่เลือกเองได้

โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เปิดตัวแคมเปญล่าสุด “Gen C Cinema” ชวนคนทุกเจเนอเรชั่นสนุกกับประสบการณ์ดูหนัง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในแบบของตัวเอง พร้อมส่งแพ็กเกจพิเศษ “Gen C EDITION PACKAGE” แพ็กที่ใช่ เลือกเองได้ ให้สมาชิก SF+ (สมัครฟรี) เลือกรับสิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์ และชุด Combo รวม 4 สิทธิ์ ในราคาพิเศษเพียง 500 บาท เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2569 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ) หรือช่องทางออนไลน์ www.sfcinema.com และแอปพลิเคชัน SF Cinema (เริ่มจำหน่ายทางแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป)
Gen C EDITION PACKAGE ให้สมาชิก SF+ (สมัครฟรี) สามารถออกแบบแพ็กให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ ดูหนังของตัวเองได้ถึง 4 สิทธิ์ ด้วยการเลือกรับสิทธิ์ระหว่างบัตรชมภาพยนตร์ (Deluxe, Bench และ Premium เฉพาะสาขาเอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ในโรงภาพยนตร์ปกติ) จำนวน 1 ที่นั่ง หรือ Combo Set (ขนาด L) จำนวน 1 ชุด โดยต้องเลือกใช้สิทธิ์แต่ละประเภทอย่างน้อย 1 สิทธิ์ต่อแพ็กเกจ เช่น ดูหนัง 3 เรื่อง พร้อม Combo Set 1 ชุด, ดูหนัง 2 เรื่อง พร้อม Combo Set 2 ชุด หรือดูหนัง 1 เรื่องพร้อม Combo Set 3 ชุด ทั้งนี้ สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์สามารถใช้ชมภาพยนตร์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ (จำกัด 1 ที่นั่งต่อ 1 เรื่อง) ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อแพ็กเกจ (สามารถซื้อซ้ำได้เมื่อแพ็กเกจเดิมครบอายุ 30 วัน) อีกทั้งสามารถเพิ่มเงินส่วนต่างเพื่ออัปเกรดที่นั่ง ระบบฉาย หรือชมภาพยนตร์ Blockbuster ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงสามารถสะสมจำนวนเรื่องเพื่อรับ Reward สำหรับสมาชิก SF+ ได้ตามปกติ
“Gen C EDITION PACKAGE” จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2569 ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ) หรือช่องทางออนไลน์ www.sfcinema.com และแอปพลิเคชัน SF Cinema Application (เริ่มจำหน่ายทางแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com และโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงติดตามข่าวสารของโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ และแคมเปญ Gen C Cinema ผ่านทางโซเชียลมีเดีย SF Cinema หรือ #SFcinema เพื่อไม่พลาดความบันเทิงและสิทธิพิเศษที่มอบให้เฉพาะลูกค้า เอส เอฟ เท่านั้น