ประกาศแล้วผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์หรือไม่ เช็กได้ 4 ช่องทาง

วันนี้ (17 ก.ค. 69) เวลา 06.00 น. "กระทรวงการคลัง" ได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569" ผ่าน 4 ช่องทาง
สำหรับ 4 ช่องทางในการตรวจสอบผลคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย
1. เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (หรือ https://welfare.mof.go.th)
2. แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
3. แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
4. หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม (คนที่มีบัตรอยู่แล้ว) ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม รอใช้สิทธิได้เลยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือบัตรประชาชน
แต่สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ จะต้องยืนยันตัวตน (e - KYC) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่งข้างต้นก่อน จึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
ส่วนผู้ที่ "ไม่ผ่านเกณฑ์" สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2569 ผ่าน 4 ช่องทางหลักข้างต้น โดยเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิแล้ว จะต้องติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง โดยจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 21 กันยายน 2569 ผ่าน 4 ช่องทางหลักข้างต้นเช่นเดิม และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป