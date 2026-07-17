ในหลวง-พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคม และ การจัดการการท่องเที่ยว

วันนี้ 16 ก.ค.69 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์เทพ พงษ์พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
พร้อมครุยวิทยฐานะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศ สร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมครุยวิทยฐานะ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์
ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ภูมิสังคม สืบสาน รักษา ต่อยอด” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าซิ่นตีนจกพญาเมืองลองไทย โทนคราม ลายดอกอินทนิล จังหวัดแพร่ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ด้วย