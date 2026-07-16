“คำโตๆ” จับมือ “Fin Trip” เจาะตลาดทัวร์ต่างประเทศ ส่ง “คำโตๆ Fintrip” ปลดล็อกอินไซต์นักเดินทางไทย 'เที่ยวฟิน กินฮาลาล'

กรุงเทพฯ 16 กรกฎาคม 2569 - บริษัท คำโตๆ ร่วมกับ บริษัท Fin Trip ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เปิดตัวธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “คำโตๆ Fintrip” นำเสนอมิติใหม่แห่งการเดินทางภายใต้แนวคิด “Filling Fin Halal Trip” ตั้งเป้าเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางที่มองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ตอบรับกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ของไทยที่สะพัดกว่าแสนล้านบาทในไตรมาสแรกของปี
จากสถิติและข้อมูลแนวโน้มตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ล่าสุดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยให้เห็นการเติบโตของนักเดินทางชาวไทย โดยภาพรวมตลาดสร้างเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนไปทั่วโลกกว่า 1.2 แสนล้านบาท ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งภูมิภาคเอเชียยังคงครองแชมป์จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่ง นำโดยประเทศยอดฮิตอย่างจีนและญี่ปุ่น
ทั้งนี้ เมื่อเจาะลึกพฤติกรรมการจ่ายเงินของนักท่องเที่ยวไทย พบอินไซต์ที่น่าสนใจว่า "ค่าที่พัก" และ "ค่าอาหารและเครื่องดื่ม" คือ 2 หมวดใหญ่ที่คนไทยยอมจ่ายเงินมากที่สุด คิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับเป้าหมายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวปี 2569 ที่คาดการณ์ว่านักเดินทางยุคใหม่มีแนวโน้มการใช้จ่ายต่อทริปสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเฉลี่ยกว่า 60,000 บาทต่อคน สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่านักเดินทางในปัจจุบันยินดีจ่ายงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายสูงสุดและการได้ลิ้มลองรสชาติอาหารมื้อพิเศษในต่างแดน
อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเดินทางกลุ่มมุสลิมหรือผู้ที่เคร่งครัดในหลักการ การสรรหาอาหารการกินที่ถูกต้องตามหลักฮาลาล 100% ควบคู่ไปกับที่พักและการจัดสรรเวลาละหมาดที่ลงตัวในต่างแดน ยังคงเป็น Pain Point ใหญ่ที่ขัดขวางความสนุกในการเดินทาง แบรนด์ “คำโตๆ Fintrip” จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อปลดล็อกช่องว่างทางการตลาดนี้ ด้วยการส่งมอบความคุ้มค่าผ่าน 4 แกนหลักสำคัญ ได้แก่
1. ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ “บังโต” ร่วมออกแบบ ทุกเส้นทางและตารางกิจกรรมผ่านการกลั่นกรอง ดีไซน์ และสำรวจร่วมกับ คุณโต วีรชน เพื่อมอบมุมมองการเดินทางที่ลึกซึ้ง แตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
2. Exclusive Influencer Trip โอกาสพิเศษในบางเส้นทางที่จะได้ร่วมเดินทาง สัมผัสประสบการณ์ และทำกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิดร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับประเทศ
3. Travel Community ของคนคอเดียวกัน การดีไซน์ทริปที่มุ่งเน้นการสร้างมิตรภาพและคอมมูนิตี้สำหรับกลุ่มนักเดินทางที่มีไลฟ์สไตล์ ความชอบ และความสนใจในทิศทางเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการเดินทาง
4. มาตรฐานฮาลาล ที่ลงตัว มอบความสบายใจสูงสุดถูกต้องตรงตามหลักการศาสนาอิสลาม ทั้งการคัดสรรอาหารฮาลาลรสเลิศในทุกมื้อ ตลอดจนการจัดสรรเวลาและสถานที่สำหรับการละหมาดอย่างสะดวกสบายตลอดทริป
คุณโต วีรชน ศรัทธายิ่ง ผู้ก่อตั้งบริษัทคำโตๆ และเจ้าของช่องคำโตๆ เผยถึงแนวคิดในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่า “จากจุดเริ่มต้นที่เราทำช่องคำโตๆ เพื่อเสาะแสวงหาอาหารอร่อยและถูกต้องตามหลักการ วันนี้เราพร้อมที่จะพาทุกคนก้าวไปอีกขั้น จากการกดติดตามหน้าจอ สู่การออกเดินทางไปด้วยกันในชีวิตจริง ปัญหาใหญ่ของคนไทยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศคือเรื่องอาหาร ยิ่งถ้าต้องการฮาลาลด้วยแล้ว ยิ่งหาของอร่อยและวางใจได้ยากมาก ทุกทริปของ คำโตๆ Fintrip ผมจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและกลั่นกรองเส้นทางด้วยตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง แตกต่าง และที่สำคัญคือต้องสบายใจ ถูกต้องตามหลักการ ได้กินอาหารฮาลาลที่ดีที่สุด และมีการจัดสรรเวลาละหมาดอย่างลงตัว เพื่อให้เป็นการเดินทางที่เต็มอิ่มทั้งกายและใจจริงๆ ครับ”
ด้าน คุณจิ๊ฟ อาทิตย์ เทพไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fin Trip กล่าวเสริมในมุมมองเชิงธุรกิจและการจัดการว่า “ฟินทริป (Fin Trip) นำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทัวร์มืออาชีพ และระบบการดูแลลูกทัวร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลเข้ามาผสานพลังกับ Content Creator ระดับแนวหน้าอย่างแบรนด์คำโตๆ ตลาดท่องเที่ยวฮาลาลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศมุสลิมอีกต่อไป แต่เป็น Mega Trend ระดับโลกที่มีกำลังซื้อสูงมาก ความร่วมมือในครั้งนี้เราไม่ได้ขายแค่แพ็กเกจทัวร์ แต่เราขายประสบการณ์และความคุ้มค่า ตั้งแต่การคัดสรรโรงแรมที่พักที่ดีที่สุด ไปจนถึงทีมไกด์มืออาชีพ นอกจากนี้เรายังเปิดตัวแคมเปญ Influence Partner และ Affiliate Partner เพื่อดึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมดีไซน์ทริปในอนาคต โดยเรามั่นใจว่า คำโตๆ Fintrip จะสามารถยกระดับมาตรฐานทัวร์ฮาลาลของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างแน่นอน”
โดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้ “คำโตๆ Fintrip” ได้ทำการเปิดตัว “ทริปแรก” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเดินทางสู่เส้นทางยอดฮิตที่เปิดรับลูกทัวร์จำนวนจำกัดเพียง 48 ท่านแรกเท่านั้น พร้อมทั้งเปิดตัวพันธมิตรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ บังดีน จากช่อง Deen Vlog และ คุณบอส จากเพจนัดตะพัด มาร่วมเสวนาแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีเสวนา Influencer Travel Stories สร้างแรงบันดาลใจให้กล้าออกเดินทาง โดยระบบจองตั๋วออนไลน์ได้เปิดทำการจำหน่ายทันทีหลังจบงานแถลงข่าว
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ “เที่ยวฟิน กินฮาลาล” ไปกับ คำโตๆ Fintrip สามารถติดตามรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง ราคา และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ คำโตๆ Fintrip ได้ที่ Facebook Fanpage คำโตๆ Fintrip Facebook Fanpage คำโตๆ Facebook Fanpage Fin Trip หรือ Line Official @cometotoefintrip (มี @ ข้างหน้า) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป