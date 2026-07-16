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“คำโตๆ” จับมือ “Fin Trip” เจาะตลาดทัวร์ต่างประเทศ ส่ง “คำโตๆ Fintrip” ปลดล็อกอินไซต์นักเดินทางไทย 'เที่ยวฟิน กินฮาลาล'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ 16 กรกฎาคม 2569 - บริษัท คำโตๆ ร่วมกับ บริษัท Fin Trip ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เปิดตัวธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “คำโตๆ Fintrip” นำเสนอมิติใหม่แห่งการเดินทางภายใต้แนวคิด “Filling Fin Halal Trip” ตั้งเป้าเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางที่มองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ตอบรับกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ของไทยที่สะพัดกว่าแสนล้านบาทในไตรมาสแรกของปี

จากสถิติและข้อมูลแนวโน้มตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ล่าสุดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยให้เห็นการเติบโตของนักเดินทางชาวไทย โดยภาพรวมตลาดสร้างเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนไปทั่วโลกกว่า 1.2 แสนล้านบาท ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งภูมิภาคเอเชียยังคงครองแชมป์จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่ง นำโดยประเทศยอดฮิตอย่างจีนและญี่ปุ่น

ทั้งนี้ เมื่อเจาะลึกพฤติกรรมการจ่ายเงินของนักท่องเที่ยวไทย พบอินไซต์ที่น่าสนใจว่า "ค่าที่พัก" และ "ค่าอาหารและเครื่องดื่ม" คือ 2 หมวดใหญ่ที่คนไทยยอมจ่ายเงินมากที่สุด คิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับเป้าหมายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวปี 2569 ที่คาดการณ์ว่านักเดินทางยุคใหม่มีแนวโน้มการใช้จ่ายต่อทริปสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเฉลี่ยกว่า 60,000 บาทต่อคน สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่านักเดินทางในปัจจุบันยินดีจ่ายงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อแลกกับความสะดวกสบายสูงสุดและการได้ลิ้มลองรสชาติอาหารมื้อพิเศษในต่างแดน

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเดินทางกลุ่มมุสลิมหรือผู้ที่เคร่งครัดในหลักการ การสรรหาอาหารการกินที่ถูกต้องตามหลักฮาลาล 100% ควบคู่ไปกับที่พักและการจัดสรรเวลาละหมาดที่ลงตัวในต่างแดน ยังคงเป็น Pain Point ใหญ่ที่ขัดขวางความสนุกในการเดินทาง แบรนด์ “คำโตๆ Fintrip” จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อปลดล็อกช่องว่างทางการตลาดนี้ ด้วยการส่งมอบความคุ้มค่าผ่าน 4 แกนหลักสำคัญ ได้แก่

1. ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ “บังโต” ร่วมออกแบบ ทุกเส้นทางและตารางกิจกรรมผ่านการกลั่นกรอง ดีไซน์ และสำรวจร่วมกับ คุณโต วีรชน เพื่อมอบมุมมองการเดินทางที่ลึกซึ้ง แตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

2. Exclusive Influencer Trip โอกาสพิเศษในบางเส้นทางที่จะได้ร่วมเดินทาง สัมผัสประสบการณ์ และทำกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิดร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับประเทศ

3. Travel Community ของคนคอเดียวกัน การดีไซน์ทริปที่มุ่งเน้นการสร้างมิตรภาพและคอมมูนิตี้สำหรับกลุ่มนักเดินทางที่มีไลฟ์สไตล์ ความชอบ และความสนใจในทิศทางเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการเดินทาง

4. มาตรฐานฮาลาล ที่ลงตัว มอบความสบายใจสูงสุดถูกต้องตรงตามหลักการศาสนาอิสลาม ทั้งการคัดสรรอาหารฮาลาลรสเลิศในทุกมื้อ ตลอดจนการจัดสรรเวลาและสถานที่สำหรับการละหมาดอย่างสะดวกสบายตลอดทริป


คุณโต วีรชน ศรัทธายิ่ง ผู้ก่อตั้งบริษัทคำโตๆ และเจ้าของช่องคำโตๆ เผยถึงแนวคิดในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่า “จากจุดเริ่มต้นที่เราทำช่องคำโตๆ เพื่อเสาะแสวงหาอาหารอร่อยและถูกต้องตามหลักการ วันนี้เราพร้อมที่จะพาทุกคนก้าวไปอีกขั้น จากการกดติดตามหน้าจอ สู่การออกเดินทางไปด้วยกันในชีวิตจริง ปัญหาใหญ่ของคนไทยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศคือเรื่องอาหาร ยิ่งถ้าต้องการฮาลาลด้วยแล้ว ยิ่งหาของอร่อยและวางใจได้ยากมาก ทุกทริปของ คำโตๆ Fintrip ผมจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและกลั่นกรองเส้นทางด้วยตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง แตกต่าง และที่สำคัญคือต้องสบายใจ ถูกต้องตามหลักการ ได้กินอาหารฮาลาลที่ดีที่สุด และมีการจัดสรรเวลาละหมาดอย่างลงตัว เพื่อให้เป็นการเดินทางที่เต็มอิ่มทั้งกายและใจจริงๆ ครับ”

ด้าน คุณจิ๊ฟ อาทิตย์ เทพไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fin Trip กล่าวเสริมในมุมมองเชิงธุรกิจและการจัดการว่า “ฟินทริป (Fin Trip) นำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทัวร์มืออาชีพ และระบบการดูแลลูกทัวร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลเข้ามาผสานพลังกับ Content Creator ระดับแนวหน้าอย่างแบรนด์คำโตๆ ตลาดท่องเที่ยวฮาลาลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศมุสลิมอีกต่อไป แต่เป็น Mega Trend ระดับโลกที่มีกำลังซื้อสูงมาก ความร่วมมือในครั้งนี้เราไม่ได้ขายแค่แพ็กเกจทัวร์ แต่เราขายประสบการณ์และความคุ้มค่า ตั้งแต่การคัดสรรโรงแรมที่พักที่ดีที่สุด ไปจนถึงทีมไกด์มืออาชีพ นอกจากนี้เรายังเปิดตัวแคมเปญ Influence Partner และ Affiliate Partner เพื่อดึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมดีไซน์ทริปในอนาคต โดยเรามั่นใจว่า คำโตๆ Fintrip จะสามารถยกระดับมาตรฐานทัวร์ฮาลาลของไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างแน่นอน”

โดยในงานแถลงข่าวครั้งนี้ “คำโตๆ Fintrip” ได้ทำการเปิดตัว “ทริปแรก” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเดินทางสู่เส้นทางยอดฮิตที่เปิดรับลูกทัวร์จำนวนจำกัดเพียง 48 ท่านแรกเท่านั้น พร้อมทั้งเปิดตัวพันธมิตรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แก่ บังดีน จากช่อง Deen Vlog และ คุณบอส จากเพจนัดตะพัด มาร่วมเสวนาแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีเสวนา Influencer Travel Stories สร้างแรงบันดาลใจให้กล้าออกเดินทาง โดยระบบจองตั๋วออนไลน์ได้เปิดทำการจำหน่ายทันทีหลังจบงานแถลงข่าว

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ “เที่ยวฟิน กินฮาลาล” ไปกับ คำโตๆ Fintrip สามารถติดตามรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง ราคา และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ คำโตๆ Fintrip ได้ที่ Facebook Fanpage คำโตๆ Fintrip Facebook Fanpage คำโตๆ Facebook Fanpage Fin Trip หรือ Line Official @cometotoefintrip (มี @ ข้างหน้า) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป





“คำโตๆ” จับมือ “Fin Trip” เจาะตลาดทัวร์ต่างประเทศ ส่ง “คำโตๆ Fintrip” ปลดล็อกอินไซต์นักเดินทางไทย 'เที่ยวฟิน กินฮาลาล'
“คำโตๆ” จับมือ “Fin Trip” เจาะตลาดทัวร์ต่างประเทศ ส่ง “คำโตๆ Fintrip” ปลดล็อกอินไซต์นักเดินทางไทย 'เที่ยวฟิน กินฮาลาล'
“คำโตๆ” จับมือ “Fin Trip” เจาะตลาดทัวร์ต่างประเทศ ส่ง “คำโตๆ Fintrip” ปลดล็อกอินไซต์นักเดินทางไทย 'เที่ยวฟิน กินฮาลาล'
“คำโตๆ” จับมือ “Fin Trip” เจาะตลาดทัวร์ต่างประเทศ ส่ง “คำโตๆ Fintrip” ปลดล็อกอินไซต์นักเดินทางไทย 'เที่ยวฟิน กินฮาลาล'