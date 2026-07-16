สทนช.ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านน้ำไทย–มาเลเซีย ผลักดัน MoU แก้อุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำโก–ลก

สทนช.ขานรับนโยบายรัฐบาล ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไทย-มาเลเซีย มุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง และสนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำข้ามพรมแดน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในลุ่มน้ำโก–ลกอย่างยั่งยืน เร่งผลักดัน MoU และโครงการ GEF–FAO
นายชยันต์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ภายหลังการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองปูตราจายา และกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยได้มีการหารือทวิภาคีกับ ดาโต๊ะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองฝ่ายมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การพัฒนาพื้นที่ชายแดน และคุณภาพชีวิตของประชาชน
พร้อมเห็นพ้องในการส่งเสริมการประสานงานระหว่าง สทนช.กับกระทรวงเปลี่ยนผ่านพลังงานและปฏิรูปน้ำแห่งมาเลเซีย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการพยากรณ์และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดน รวมถึงผลักดัน “ร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ำโก-ลกแบบบูรณาการ” เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศ สทนช.จะได้เร่งขับเคลื่อนการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกับประเทศมาเลเซียให้แล้วเสร็จในปี 2569
นอกจากนี้ สทนช.ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการ “Enhancing Environmental Security and Transboundary Cooperation in the Kolok River Basin” ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยร่วมกับกรมชลประทานและการระบายน้ำ กระทรวงเปลี่ยนผ่านพลังงานและปฏิรูปน้ำแห่งมาเลเซีย จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ระยะเวลาดำเนินงาน 48 เดือน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกลไกความร่วมมือไทย-มาเลเซีย การบริหารความเสี่ยงจากอุทกภัยและการกัดเซาะ การประยุกต์ใช้แนวทางที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions: NbS) และการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน โดยมีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นหน่วยบริหารโครงการ และ สทนช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
“สทนช.มุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางน้ำข้ามพรมแดน เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในลุ่มน้ำโก-ลก อย่างยั่งยืน” เลขาธิการ สทนช.กล่าว