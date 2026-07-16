ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะพระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ ในโอกาสต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะพระสงฆ์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร และคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙
วันนี้ 16 ก.ค.69 เวลา 17.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะพระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
พระเทพวัชรธรรมโสภณ (ศิลา สิริจนฺโท) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะพระสงฆ์ เฝ้า ถวายเงิน พระพุทธรูป และวัตถุมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙
พระเทพวชิรวิทยานุสิฐ (วราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง กรุงเทพมหานคร และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป และงาช้างพร้อมฐานไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ กับถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
พระพรหมวชิโรดม (สุทัศน์ วรทสฺสี) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูป วัตถุมงคล และสิ่งของ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นำ สมาชิกราชสกุลอาภากร และคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ “พระพุทธอุดมมงคลวโรภาส” ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หนังสือพระประวัติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหนังสือตำรายาหมอพร เล่มที่ 1และเล่มที่ 2 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ รายการ “คีลโบ้ท เอสเอสแอล 47“ (Keelboat SSL47) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันเรือใบ รุ่น “ไออาร์ซี ซีโร” (IRC Zero) ในนามทีมวายุ ในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 ณ หาดกะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่อง และมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬา
นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม2569