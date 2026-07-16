บางจากฯ ต่อยอดความร่วมมือ AAS Auto Service ยกระดับประสบการณ์ขับขี่ ด้วยน้ำมันคุณภาพสูง Bangchak Hi Premium + Plus ในงาน AAS Track Experience 2026

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานคุณภาพสูง ร่วมพิสูจน์คุณภาพน้ำมัน Bangchak Hi Premium + Plus ในงาน AAS Track Experience 2026 ให้ลูกค้าได้ร่วมสัมผัสสมรรถนะของยนตรกรรม ชั้นนำระดับโลกในเครือ AAS Group อย่าง Bentley, Porsche และ Harley-Davidson บนสนามแข่งรถมาตรฐานปทุมธานี สปีดเวย์ ควบคู่กับการทดลองใช้น้ำมันพรีเมียมคุณภาพสูงที่ผ่านการพิสูจน์สมรรถนะทั้งในสนามแข่งและการใช้งานจริงบนท้องถนน สานต่อความร่วมมือในฐานะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นน้ำมันถังแรกสำหรับรถทุกคันก่อนส่งมอบจากศูนย์บริการ AAS Auto Service
ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล พร้อมทดสอบสมรรถนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียม เพื่อสะท้อนแนวคิดร่วมกันของทั้งสององค์กรในการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าในทุกมิติ ตั้งแต่คุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการ ไปจนถึงการสร้างความมั่นใจในทุกการเดินทาง
Bangchak Hi Premium + Plus คือกลุ่มน้ำมันพรีเมียมคุณภาพสูงที่พัฒนาด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตระดับสากล โดยได้รับความไว้วางใจและการยอมรับให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในสนามแข่งจริง ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์สมรรถนะด้านพละกำลัง การตอบสนอง และความเสถียรของเครื่องยนต์ภายใต้สภาวะการใช้งานสูงสุด พร้อมส่งมอบประสิทธิภาพการขับขี่และการปกป้องเครื่องยนต์อย่างเหนือชั้นสำหรับการใช้งานบนท้องถนน
Bangchak Hi Premium 98+ Plus พรีเมียมแก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนสูงกว่า 98+ เนื้อน้ำมันคัดพิเศษ เพิ่มพลังเร่งแรงเต็มสมรรถนะ ตอบสนองฉับไว รีดศักยภาพเครื่องยนต์ทั้งแรงม้า แรงบิด และอัตราเร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งแรงได้ต่อเนื่องทุกย่านความเร็ว พร้อมสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา ทำความสะอาดหัวฉีด ถนอมและปกป้องเครื่องยนต์ได้ถึง 100%
Bangchak Hi Premium Diesel S+ Plus พรีเมียมดีเซลค่าซีเทนสูง พัฒนาสูตรเพื่อรองรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เผาไหม้สมบูรณ์ ประหยัดน้ำมัน และเสริมการปกป้องชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ด้วยสารเพิ่มคุณภาพมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ทำความสะอาด และดูแลปกป้องชิ้นส่วนสำคัญ ได้ถึง 100% ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ได้มากกว่าเดิม
ร่วมสัมผัสพลังสมรรถนะที่เหนือกว่า “Bangchak Hi Premium + Plus พลัสพลังแรง ปกป้องเหนือชั้น” ได้แล้ววันนี้ ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ความร่วมมือระหว่าง บางจากฯ และ AAS Auto Service ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพของ Bangchak Hi Premium + Plus ในฐานะน้ำมันถังแรกสำหรับรถทุกคันที่ส่งมอบจากศูนย์บริการ AAS Auto Serivice เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรในการคัดเลือกพันธมิตรที่มีมาตรฐานระดับเดียวกัน เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของยนตรกรรมที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
AAS Auto Service ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและกิจกรรมของแบรนด์ในเครือ ไม่ว่าจะเป็น Porsche, Bentley และ Harley-Davidson ให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลาของการเป็นเจ้าของรถ ตั้งแต่กิจกรรม Brand Experience ก่อนที่จะเป็นเจ้าของรถ จนถึงการส่งมอบรถ และการบริการหลังการขาย รวมถึงกิจกรรมพิเศษสำหรับลูกค้าครอบครัวเอเอเอสฯแล้ว ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์ขับขี่ในสนามและกิจกรรมฝึกการขับขี่เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่ควบคู่กัน พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินงานของ AAS Group