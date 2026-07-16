คืบหน้าปมบูลลี่ นศ.วิศวะ มข. เพื่อนร่วมคณะแห่ขอโทษ หลังเพจดังเปิดคลิปเสียงแฉปมเงินรุ่น ด้านมหาวิทยาลัยย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

คืบหน้ากรณีบูลลี่นักศึกษาหญิง วิศวะ มข.ที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรง ล่าสุดเพจดังปล่อยคลิปเสียงเปิดโปงต้นตอความขัดแย้งซึ่งเกิดจากข้อพิพาทเรื่อง ‘เงินกองทุนรุ่น’ งานนี้ทำเอาคนในคณะทยอยทักแชตมาขอโทษผู้เสียหายรัวๆ จนชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่านัดกันมาหรือไม่? ขณะที่นักศึกษาหญิงโพสต์เดือด ‘น้ำตาไหลกว่าจะได้ยินคำนี้ ยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด’ ด้าน ม.ขอนแก่นสั่งเฝ้าระวังการสอบสวนอย่างใกล้ชิด ย้ำต้องโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
จากกรณีดรามาบนโลกออนไลน์ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เหตุกลั่นแกล้ง (Bully) นักศึกษาหญิงในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ล่าสุดสถานการณ์เริ่มมีความเคลื่อนไหวสำคัญ เมื่อกลุ่มนักศึกษาในคณะได้ทยอยส่งข้อความขอโทษผู้เสียหาย ขณะที่เพจดังได้งัดคลิปเสียงเปิดโปงต้นตอความขัดแย้ง ซึ่งเกิดจากข้อพิพาทเรื่องการเก็บเงินกองทุนรุ่น ด้านมหาวิทยาลัยยืนยันไม่นิ่งนอนใจ พร้อมติดตามการสอบสวนอย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดนักศึกษาหญิงผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวผ่านแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) บัญชีชื่อ “mimi” โดยเผยแพร่ภาพหน้าจอแชตที่มีบุคคลในคณะวิศวกรรมศาสตร์หลายราย ส่งข้อความเข้ามาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุข้อความว่า “#วิศวะ มข. น้ำตาไหลเลย กว่าจะได้ยินคำนี้ ;^; ถ้าเราไม่มีหลักฐาน เราไม่เก็บอะไรไว้ เราจะมีวันนี้ไหม แต่ก็ยังยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ” อย่างไรก็ตาม การที่ข้อความขอโทษถูกส่งมาในเวลาไล่เลี่ยกัน ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนัดหมายกันล่วงหน้าก่อนทักมาขอโทษผู้เสียหาย
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก “วิทยุชุมชน แกไม่รอดแน่ the series” ได้เผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาระหว่างผู้เสียหายและตัวแทนกรรมการรุ่น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงชนวนเหตุของปัญหา โดยเป็นข้อพิพาทเรื่องการเก็บ ‘เงินกองทุนรุ่น’ จำนวน 2,500 บาท ซึ่งผู้เสียหายเสนอขอจ่ายเพียง 1,000 บาท เนื่องจากไม่ได้เรียนจบพร้อมเพื่อนและไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ทางกรรมการรุ่นแย้งว่ายอด 2,500 บาท เป็นมติเสียงส่วนใหญ่ และเงินดังกล่าวต้องนำไปใช้เป็นสวัสดิการส่วนกลางของภาควิชา
ท้ายที่สุด จากการเจรจาในคลิปเสียงทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ โดยผู้เสียหายยินยอมจ่ายเฉพาะยอดค้างเดิมและค่าปรับล่าช้า รวมเป็นเงิน 270 บาท พร้อมนำหลักฐานการโอนเงินไปโพสต์ในกลุ่มไลน์รุ่น และประกาศขอถอนตัวจากการร่วมกิจกรรมและไม่ขอชำระเงินสมทบในส่วนที่เหลือ ทว่าหลังจากการตกลงดังกล่าวจบลงกลับเกิดเหตุการณ์บูลลี่ตามมา จนนำไปสู่การร้องเรียนที่เป็นกระแสสังคมอยู่ในขณะนี้
ทางด้านความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยก่อนหน้านี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการให้ความช่วยเหลือ ดูแลสภาพจิตใจผู้เสียหาย และเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบแล้ว ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยส่วนกลางชี้แจงว่าไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบภายในของคณะได้ แต่จะทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ ติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุด