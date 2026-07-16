B Autohaus เปิดตัวบริษัทใหม่ “Borrow Mobility” จับมือ Grab Executive สร้างโอกาสใหม่ให้เจ้าของรถ พร้อมยกระดับบริการผ่านแอป Grab

บริษัท บี ออโต้ ฮาวส์ จำกัด ผู้นำธุรกิจยานยนต์ครบ วงจรภายใต้แนวคิด The 360 Degrees of Auto Services เดินหน้าขยายธุรกิจครั้งสำคัญ เปิดตัว “Borrow Mobility” บริษัทในเครือ ที่เข้ามาปฏิวัติรูปแบบการเข้าถึงรถยนต์และการเดินทางของคนยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “Vehicle Solutions” ที่มุ่งสร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรถยนต์ได้อย่างยืดหยุ่น สะดวก และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Grab Executive เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการเดินทางระดับพรีเมียม และพัฒนาโซลูชันด้าน Mobility รูปแบบใหม่สำหรับประเทศไทย
คุณอัครวัชร คงสิริกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี ออโต้ ฮาวส์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากมองหาทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากกว่าการซื้อรถผ่านระบบสินเชื่อแบบเดิม B Autohaus จึงได้พัฒนา Borrow Mobility ขึ้นมา เพื่อเป็นอีกหนึ่งคำตอบของการเข้าถึงรถยนต์และบริการด้านการเงินทางเลือกสมัยใหม่ ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถมีรถใช้ได้ง่ายขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมีโอกาสก้าวสู่การเป็นเจ้าของรถได้ในอนาคต
ขณะเดียวกัน เรายังมีความยินดีที่ได้ความร่วมมือกับ Grab Executive ซึ่งถือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายสำคัญในการร่วมยกระดับบริการ Premium Mobility ของประเทศไทย ด้วยการให้บริการรถ MPV ไฟฟ้า ให้กับคนขับรถได้เป็นเจ้าของและใช้ในการบริการลูกค้า Grab ภายใต้ Grab Executive โดยเรามุ่งหวังที่จะนำจุดแข็งของทั้งสององค์กร มาสร้างมาตรฐานใหม่ของการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และตอบโจทย์ทั้งลูกค้าองค์กร ลูกค้าระดับพรีเมียม และผู้ประกอบอาชีพในยุคใหม่”
Borrow Mobility ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลาย ผ่านบริการที่ครอบคลุมทั้งการใช้งานระยะสั้น ระยะยาว และบริการระดับพรีเมียม โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. Car Ownership Program – ทางเลือกใหม่สู่การเป็นเจ้าของรถ
หัวใจสำคัญของ Borrow Mobility คือบริการเช่าระยะยาวที่ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้ประกอบอาชีพสามารถเข้าถึงรถยนต์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบสินเชื่อแบบเดิม ผู้ใช้บริการสามารถเช่ารถในระยะยาว พร้อมสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของรถยนต์ในอนาคต ถือเป็นโมเดลทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้อิสระ กลุ่มคนขับรถรับจ้าง และผู้ที่มีข้อจำกัดด้านสินเชื่อ สามารถมีรถสำหรับประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง
2. Flexible Rental – บริการเช่ารถระยะสั้นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
Borrow Mobility นำเสนอบริการเช่ารถระยะสั้นที่มีความยืดหยุ่นสูง ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน รองรับการเดินทางท่องเที่ยว การทำงาน หรือการใช้งานในโอกาสพิเศษ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรถยนต์ได้โดยไม่ต้องมีภาระการครอบครองในระยะยาว
3. Exclusive Mobility – ประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียม
สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายและบริการเหนือระดับ Borrow Mobility ให้บริการรถพร้อมพนักงานขับมืออาชีพ (Chauffeur Service) ที่ออกแบบมาเพื่อผู้บริหาร นักธุรกิจ และลูกค้าระดับพรีเมียม โดยมุ่งเน้นประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นส่วนตัว พร้อมมาตรฐานการดูแลแบบเดียวกับที่ B Autohaus ส่งมอบให้กับลูกค้าตลอดมา
การเปิดตัว Borrow Mobility ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ B Autohaus ในการขยายจากธุรกิจยานยนต์สู่การเป็นผู้ให้บริการด้าน Mobility และ Vehicle Solutions แบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายสำคัญในการทำให้การเข้าถึงรถยนต์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ยืดหยุ่นขึ้น และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการเดินทางที่เหมาะสมกับตนเอง
เพราะ Borrow Mobility เชื่อว่า “รถยนต์ไม่ใช่เพียงทรัพย์สิน แต่คือโอกาสในการทำงาน การสร้างรายได้ และการสร้างอนาคตที่ทุกคนควรเข้าถึงได้”