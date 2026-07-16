จบด้วยดี! “ไทยพีบีเอส-อสมท” แถลงปมผู้สื่อข่าวอาวุโสตบหน้าผู้ช่วยช่างภาพ ชี้เป็นการหยอกล้อ-ขอโทษเข้าใจตรงกันแล้ว

ดรามาถูกจับตาในแวดวงสื่อมวลชน กรณีผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง 9 ถูกกล่าวหาว่าตบหน้าผู้ช่วยช่างภาพไทยพีบีเอสที่ทำเนียบรัฐบาลได้ข้อยุติแล้ว หลังสมาพันธ์พนักงานไทยพีบีเอสและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท เชิญทั้งสองฝ่ายพูดคุยเคลียร์ใจ ก่อนออกแถลงการณ์ร่วม ระบุเป็นความเข้าใจผิดระหว่างบุคคล ไม่ใช่ความขัดแย้งระดับองค์กร โดยผู้สื่อข่าวอาวุโสยืนยันเป็นการหยอกล้อตามความคุ้นเคย พร้อมกล่าวขอโทษอีกครั้ง ขณะที่ผู้เสียหายยอมรับคำขอโทษและเชื่อว่าไม่มีเจตนาทำร้ายหรือใช้อาวุโสข่มเหง
จากประเด็นร้อนในโลกออนไลน์และแวดวงสื่อสารมวลชน กรณีมีกระแสข่าวผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง 9 ก่อเหตุตบหน้าผู้ช่วยช่างภาพไทยพีบีเอส ณ ทำเนียบรัฐบาล จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ล่าสุดทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันเคลียร์ใจและออกแถลงการณ์ชี้แจงบทสรุปของเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ (16 ก.ค.) สมาพันธ์พนักงานไทยพีบีเอส ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน ภายหลังเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของทั้งไทยพีบีเอส และ อสมท เข้าร่วมรับฟังเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย บนพื้นฐานที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างเป็นพี่น้องร่วมสนามข่าวการเมือง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทางผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง 9 ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เป็นการหยอกล้อเหมือนที่เคยกระทำต่อกันมา และในวันเกิดเหตุตนก็ได้เข้าไปไหว้ขอโทษแล้ว แต่หากยังมีจุดใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจหรือถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรี ก็พร้อมที่จะกล่าวคำขอโทษในทุกพื้นที่อีกครั้ง
ขณะที่ฝั่งผู้เสียหาย คือผู้ช่วยช่างภาพไทยพีบีเอส เผยว่า หลังจากได้ฟังความจริงใจจากรุ่นพี่ผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง 9 ประกอบกับความคุ้นเคยที่มีต่อกัน จึงเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเจตนาประทุษร้าย หรือการใช้อาวุโสข่มเหงตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ ฝ่ายผู้เสียหายแสดงความพอใจที่ผู้สื่อข่าวอาวุโสช่อง 9 ได้เดินทางมากล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการ ณ สำนักงานใหญ่ ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต ตามที่ได้ร้องขอไว้
ช่วงท้ายของแถลงการณ์ระบุว่า ทั้งผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของทั้งสองฝั่งต่างมีจุดยืนร่วมกันในการให้คุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนพนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นความเข้าใจผิดระหว่างบุคคล ซึ่งจบลงด้วยดีด้วยการให้อภัยและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ยืนยันว่าไม่ใช่ความขัดแย้งในระดับองค์กรแต่อย่างใด และทั้งไทยพีบีเอสและ อสมท จะยังคงร่วมมือกันทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป