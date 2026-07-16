จุดจบสายห้าว! โจ๋แจกกล้วย-แลบลิ้นใส่รถ เจอคนจริงเหยียบตามไล่บี้หนีตายย้อนศร

แค่เสี้ยววินาทีแห่งความคึกคะนอง อาจจบลงด้วยบทเรียนราคาแพง! กล้องหน้ารถบันทึกนาทีระทึก เมื่อเก๋งเดือดจัดเหยียบมิดไมล์ไล่ล่า 2 วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ หลังโดนแจกกล้วยและแลบลิ้นใส่แบบงงๆ งานนี้แฟนสาวเตือนก็ไม่ฟัง ขับไล่บี้ระทึกจนเด็กหนีตายย้อนศร ก่อนต้อนจนมุมเจอสวดยับ
วันนี้ (16 ก.ค.) เพจ "เจ๊ม้อย v+" ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องติดหน้ารถยนต์ เผยให้เห็นเหตุการณ์ที่ผู้ขับขี่รถยนต์กำลังขับชะลอตัวอยู่บริเวณจุดกลับรถมีรถจักรยานยนต์ซึ่งมีวัยรุ่นชาย 2 คนสวมเครื่องแบบนักเรียน ขี่ตัดหน้าขึ้นมา
ผู้ที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้หันหน้ามาแสดงท่าทีเยาะเย้ย โดยการแลบลิ้นและชูนิ้วกลางให้กล้องหน้ารถอย่างชัดเจน ผู้ขับขี่รถยนต์เกิดบันดาลโทสะอย่างรุนแรง และตัดสินใจเร่งเครื่องขับไล่ตามรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวทันที ภายในรถมีเสียงแฟนสาวพยายามห้ามปรามอย่างต่อเนื่อง โดยบอกให้หยุดรถและใจเย็นๆ แต่ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิเสธที่จะหยุด และตะโกนต่อว่าด้วยความโมโหตลอดทาง
เมื่อรู้ตัวว่าถูกตาม กลุ่มวัยรุ่นบนรถจักรยานยนต์พยายามขี่หลบหนีโดยฝ่าฝืนกฎจราจร ทั้งการขับขี่ย้อนศร ผู้ขับขี่รถยนต์ยังคงไม่ลดละความพยายาม ขับตามเข้าไปในเส้นทางเหล่านั้น พร้อมระบุว่าตนเองมีหลักฐานจากกล้องหน้ารถและพร้อมจะประจานพฤติกรรมนี้
ในที่สุด รถยนต์สามารถไล่ตามจนทันรถจักรยานยนต์ ซึ่งไปจอดหลบอยู่บริเวณท้ายรถยนต์สีขาวที่จอดริมถนน ผู้ขับขี่รถยนต์ลงจากรถไปเผชิญหน้าและต่อว่าวัยรุ่นทั้งสองด้วยถ้อยคำรุนแรง พร้อมสอบถามเหตุผลในการทำท่าทางยั่วยุ ฝั่งวัยรุ่นมีท่าทีอ่อนลงและพยายามแก้ตัวว่า "นึกว่าเป็นเพื่อน" หรือทำใส่คนอื่น แต่ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ปักใจเชื่อและตอกย้ำว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ