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เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลักดันโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ “GREATER PROMETA L34” เปลี่ยนงานวิจัยสู่นวัตกรรมสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยด้านโพรไบโอติกระหว่างศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)กับบริษัทโรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโพรไบโอติกเชื้อผสมจากเชื้อสายพันธุ์ประจำถิ่นของคนไทยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้แบรนด์ “GREATER PROMETA L34 (เกร๊ทเตอร์ โพรเมทา แอล34)” ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำผลงานวิจัยไทยออกจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารจามจุรีสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง ธัมวาสร หัวหน้าโครงการวิจัย ภก.เชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ และคุณชนวิน เต็งอำนวย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัดร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีโพรไบโอติกเชื้อผสมที่ประกอบด้วย Lacticaseibacillus rhamnosus L34, Lacticaseibacillus
paracasei L45 และ Bifidobacterium bifidum NB42 ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ประจำถิ่นของคนไทยที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาจากผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และมีศักยภาพในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้านเมแทบอลิซึม อาทิภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ไขมันในเลือดสูง และภาวะไขมันพอกตับ โดยผลการศึกษาระดับก่อนคลินิกพบว่าสูตรโพรไบโอติกดังกล่าวสามารถช่วยลดการสะสมของไขมัน ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด รวมถึงลดการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมในสัตว์ทดลอง


ภก.เชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมในการต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าวสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ “GREATER PROMETA L34 (เกร๊ทเตอร์ โพรเมทาแอล34)” โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานจากผลงานวิจัยของคนไทยเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งในโอกาสอันใกล้ที่เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่าจะครบรอบ 60 ปีในปีหน้า จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เกิดความร่วมมือนี้เพื่อการขยายอุตสาหกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทยและขยายสู่ตลาดต่างประเทศส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

"ผมคิดว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยใช้การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยและต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของไทยอย่างยั่งยืน"

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รังสรรค์ กล่าวว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า จุดเด่นของงานวิจัย คือการใช้เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ประจำถิ่นของคนไทยมาพัฒนาเป็นโพรไบโอติกเชื้อผสม ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และสนับสนุนสุขภาพด้านเมแทบอลิซึม การที่ผลงานวิจัยได้รับการถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ


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เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลักดันโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ “GREATER PROMETA L34” เปลี่ยนงานวิจัยสู่นวัตกรรมสุขภาพ
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลักดันโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ “GREATER PROMETA L34” เปลี่ยนงานวิจัยสู่นวัตกรรมสุขภาพ
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลักดันโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ “GREATER PROMETA L34” เปลี่ยนงานวิจัยสู่นวัตกรรมสุขภาพ
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลักดันโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ “GREATER PROMETA L34” เปลี่ยนงานวิจัยสู่นวัตกรรมสุขภาพ
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลักดันโพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ “GREATER PROMETA L34” เปลี่ยนงานวิจัยสู่นวัตกรรมสุขภาพ