บ.รับเหมาฯ แจ้งความกองปราบฯ ถูกเบี้ยวเงินก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติ 57 ล้าน

วันที่ 16 ก.ค. นายอัฐพล ส่งพุ่ม พร้อมทนายความ รับมอบอำนาจจาก นายเจนณรงค์ เรืองสุวรรณ เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปราม เพื่อกล่าวโทษบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่ง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรณียืมเงินจำนวนประมาณ 57 ล้านบาท เพื่อให้ลงทุนซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง ย่านศรีนครินทร์ ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 2568
นายอัฐพลเปิดเผยว่า คู่กรณีได้ติดต่อกับนายเจนณรงค์ เพื่อขอยืมเงินในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ และก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ จำนวนกว่า 57 ล้านบาท เมื่อทวงถามคู่กรณีกลับบ่ายเบี่ยงปฏิเสธการชดใช้ จึงมีการพูดคุยกันเพื่อทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ที่ผ่านมามีการชดใช้เงินเพียง 500,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท จากนั้นได้เงียบหายไป
“ที่ผ่านมาเคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ และเข้าร้องทุกข์ศูนย์ไกล่เกลี่ย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แต่คู่กรณีไม่มาตามนัดหมาย จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อขอความเป็นธรรม และดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด” นายอัฐพลกล่าว
ด้านพนักงานสอบสวนกองปราบปรามระบุ จะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป